Micić asistirao, Jokić odmarao

Oklahoma Siti Tanderi savladali su ubjedljivo silno pojačane Milvoki Bakse 124:101 u predsezonskoj utakmici u NBA ligi, a svoj doprinos dao je i srpski as Vasilije Micić.

Nekadašnji MVP Evrolige proveo je na terenu skoro 15 minuta i za to vrijeme uputio je samo jedan šut iz igre koji nije pogodio. Upisao se u strijelce polovičnim učinkom sa linije slobodnih bacanja, ali se istakao sa asistencijama. Imao ih je sedam, više od bilo kog igrača na terenu. Tome je dodao i dva skoka.

Najefikasniji kod pobjednika bio je Gidi sa 19 poena, a Holmgren i Vilijams imali su po 18. Bizli je u redovima Baksa ubacio 20, Janis je za 25 minuta došao do dabl dabl učinka – 18 poena i 10 skokova. Najveće pojačanje tima iz Viskonsina Demijan Lilard za 25 minuta imao je pet poena, dva skoka i četiri asistencije uz katastrofalan šut iz igre – 2/11.

Aktuelni šampioni Denver Nagetsi nisu došli u najjačem sastavu na megdan Los Anđeles Klipersima. Nije igrao Nikola Jokić, dvostruki MVP, a trener Meloun odmorao je i Mareja, Koldvel Poupa i Gordona, članove prve petorke. Klipersi su to iskoristili i pobijedili 116:103.

Pol Džordž postigao je 23 poena za pobjednike, dok je hrvatski centar Zubac imao 13 poena i osam skokova. Tajson sa 19 i Džekson sa 15 poena bili su najefikasniji u redovima Nagetsa.

Odlično veče imao je Nikola Vučević. As Čikaga stigao je do 20 poena i 10 skokova u porazu kod kuće od Toronta 102:106. Lavin je za Bulse brojao do 25, dok su kod pobjednika Barns i Sijakama imali po 22 poena.

U preostala dva meča večeri Boston je uz 28 poena Tejtuma bio bolji od Njujorka 123:110, dok su Nju Orleans Pelikansi savladali Orlando u gostima 104:92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.