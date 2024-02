Micić se budi

Trener Šarlot Hornetsa Stiv Kliford je nahvalio srpskog reprezentativca Vasilija Micića.

Od dolaska Micića, ekipa Hornetsa izgleda mnogo bolje i beleži dobre rezultate u NBA šampionatu.

Takođe, srpskom igraču je prijala promjena sredine, pošto uživa u sve većoj minutaži i značajnijoj ulozi u odnosu na onu koju je imao u Oklahomi.

Reči hvale imao je i trener Šarlota Stiv Kliford, koji je istakao da je Micić izuzetno talentovan igrač.

"Momci koji su došli bili su ovdje šest dana, odigrali smo tri utakmice, onda su otišli ​​kući, kreću se… Imaju mnogo posla i samo treba da se vrate na pravi intenzitet i koncentraciju. Za te momke je malo drugačije. Vasilije Micić je talentovan igrač. Njegova svijest i osjećaj za igru su zaista izuzetni."

Očekuje da će srpski reprezentativac da igra još bolje u nastavku.

"Još uvijek imamo neke stvari koje treba da implementiramo. Što više budemo organizovaniji u ofanzivi, on će bolje igrati. Njegov koeficijent inteligencije, svijest, vizija… Bio je MVP u Evropi dvije godine zaredom. Uraditi to sa te pozicije pokazuje mnogo. On je visok, može da doda, može da šutira, pametan, dobar pick n roll igrač", rekao je Kliford.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.