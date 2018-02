Mihailo Pavićević za "Nezavisne": Zbog mene su komšije strahovale od NATO bombi

Košarkaši Mornara su najveće iznenađenje i hit dosadašnjeg toka ABA lige. Baranima je u posljednja tri kola Jadrana dovoljna jedna pobjeda da matematički obezbijede plej-of Jadrana. O zajedničkom vođenju ekipe s bratom Đorđijem, praćenju NCAA košarke, iskustvu iz najmnogoljudnije zemlje svijeta za "Nezavisne" je govorio Mihailo Pavićević, šef struke tima sa primorja Crne Gore.

Pavićević je jedan od prvih stručnjaka s ovih prostora koji prati univerzitetsku košarku u SAD, odakle često dovodi odlične igrače za male svote novca. U zadnje dvije sezone Mornar sa strancima nije imao nijedan promašaj sa košarkašima "preko bare", a glavne opcije u bekovskoj liniji ove sezone su Brendis Reli-Ros i Derek Nidam. Pavićević nije prestao da prati NCAA ni u najtežim vremenima.

"NCAA sam počeo da pratim osamdesetih godina, a ideju za to mi je dao legendarni trener i moj veliki prijatelj Slobodan - Piva Ivković. To je veliki plus kad vam budžet nije veliki. Problem sam imao u ratnom periodu kada su bile sankcije zbog praćenja univerzitetske košarke pa sam od jedne arapske kompanije kupio satelitski tanjir visok tri metra i postavio ga na krov zgrade gdje sam živio u Beogradu. Jedini sam tada na ovim prostorima mogao da pratim te utakmice. Kada je počelo bombardovanje Jugoslavije 1999, komšije, od kojih su neki bili vojna lica, su se uplašile da bi nas NATO mogao gađati zbog moje antene pa su me zamolili da je skinem. Pokušao sam da im objasnim da "đavo više to ne može da skine", te objasnio - da postoji bilo kakav rizik - moje dvije kćerke ne bi bile tu, pa su se smirili", priča kroz smijeh Pavićević.

Prethodne sezone je šef struke Barana bio Đorđije, dok je Mihailo bio pomoćnik, da bi u ovoj sezoni obrnuli uloge.

"Ko je od nas dvojice na klupi, a ko je kraj aut-linije apsolutno je nebitno. Ima razlika u mišljenjima, ali su odluke zajedničke. Ovo je mimo moje volje, bolje je da je on uz teren, a ja sjedim na klupi i pomažem. Uvijek sam za onu narodnu da je mlađi i bolji. On je alfa i omega kluba i ničega ne bi bilo bez njega. Imao sam basnoslovnu ponudu iz Kine ove sezone, ali brat je jedan i riješio sam da mu pomognem", kaže Pavićević.

Period od 2000. do 2009. je proveo u Finskoj, gdje je sa Honkom uspio da osvoji pet titula šampiona i pomogne u razvoju igračima kao što je as Barselone Peteri Koponen. Egzotične košarkaške destinacije zaključio je sa Kinom, gdje je proveo četiri sezone. O košarci u ovoj azijskoj zemlji nema lijepo mišljenje...

"Nekim pričama se diže ta liga da je treća na svijetu - iza NBA i Evrolige i to su obične budalaštine. Kinezi kao Kinezi su majstori u kopiranju svega pa je ta liga urađena po uzoru na NBA. Igra se pet utakmica nedjeljno. Oni djecu vrbuju za sport sa 12 godina i ispisuju iz škola. Zato i nemaju rezultat ni u čemu osim u ženskoj odbojci. Bez obrazovanja teško možeš biti igrač. Njihovi igrači treniraju non-stop, igra se zasniva na principu: trči i šutiraj. Kad krenu neke situacione vježbe odmah nastaje problem. Ako trener nešto mijenja slijedi otkaz već poslije mjesec dana", kazao je Pavićević.

S druge strane, primanja u kineskoj košarci za one koji se ističu su sjajna.

"Oni bivše NBA igrače plaćaju jako mnogo. Ja sam imao igrača u ekipi koji je imao platu 2,5 miliona dolara za tri mjeseca koliko traje regularni dio sezone. On uzima 40-50 šuteva po meču, a ostali igrači su pomoćno osoblje. To je velika muka i nije mjesto za trenera. Tamo nisam uživao ni u čemu osim u dva do tri dana kad stigne plata, a nakon toga sam se pitao šta uopšte tu radim. Teško će oni ikad da napreduju", zaključio je Pavićević.

Idemo na Zvezdu u plej-of

Mornar pred posljednja tri kola ima prednost od dvije pobjede i bolji međusobni skor sa petoplasiranim Partizanom, koji više nema pravo na kiks. Pavićević smatra da će protivnik njegovoj ekipi na startu plej-ofa biti tim sa kojim je 1998. osvojio titulu prvaka Jugoslavije.

"Plej-of je gotovo siguran, ali treba to i teoretski ostvariti. Crvena zvezda će nam biti protivnik, što je više nego evidentno. Bilo bi prepotentno da im bilo ko prijeti u regionu, apsolutni su favorit", kaže Pavićević.