Mihalis Kakjuzis za "Nezavisne": U finalu Evrolige Žalgiris i Real

Oči košarkaške Evrope naredna tri dana biće uprte u Beograd, gdje danas počinje fajnal for turnir Evrolige, nakon kojeg ćemo u nedjelju uveče saznati ime novog prvaka Evrope. O favoritima u polufinalima turnira, trenutnom stanju i budućnosti košarke na Starom kontinentu i najboljim momentima svoje karijere za "Nezavisne" je govorio legendarni kapiten grčke reprezentacije Mihalis Kakjuzis.

Jedan od posljednjih igrača koji su igrali na poziciji krila i bili prva napadačka opcija u svojim timovima prije dvije godine je otišao u igračku penziju. Nakon toga bavio se poslom skauta i stručnog TV komentatora, a sada se sprema za nove izazove.

"Bio sam skaut u AEK-u, u kojem sam proveo sedam godina karijere i osvojio titulu prvaka Grčke 2002. godine. Prestao sam se baviti tim poslom kako bih se posvetio edukaciji za trenerski posao, koju sam uspješno završio. Nadam se da ću od naredne sezone naći tim kako bih mogao da počnem novo poglavlje u svom životu", kaže Kakjuzis, koji je kao kapiten "helena" osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2005. i srebro na Svjetskom prvenstvu 2006. godine.

Večeras će se u prvom polufinalnom meču Evrolige od 18 časova u "Štark areni" prvi sastati Fenerbahče i Žalgiris, dok od 21 igraju CSKA i Real Madrid.

"Žalgiris nema zvijezde, ali ima sjajan tim u kojem svi igraju na istom nivou. Igraju veoma jaku odbranu, to je tim trenera, ono što im Šarunas Jasikevičijus kaže, oni prenose na teren. Fenerbahče, osim Željka Obradovića (smijeh), ima veoma jak tim, svi igrači igraju sjajno. Nakon osvajanja Evrolige prošle godine otišli su im Ekpe Judo i Bogdan Bogdanović, poslije čega su svi govorili da će biti dosta slabiji. Novi igrači su nadomjestili njihov odlazak. Ipak, moje mišljenje je da će u finale Žalgiris. Real je dobio mnogo povratkom Serhija Ljulja nakon povrede, vidjelo se to odmah u plej-ofu protiv Panatinaikosa, kada su igrali mnogo jače u odnosu na raniji dio sezone. Znaju šta treba da rade na velikim utakmicama i vidim ih u finalu s Litvancima", rekao je Kakjuzis, koji nema favorita u finalu najelitnijeg evropskog takmičenja:

"To je utakmica u kojoj svako može da pobijedi, šanse su 50:50 u postocima. Prošle godine je Fenerbahče bio u prednosti jer se igralo u Istanbulu, sada je sve otvoreno."

Završni turnir proći će bez učešća grčkih timova, što je tek drugi put u posljednjih 12 godina.

"To su stvari koje se dešavaju, ne može se svake godine uspjeti. Moramo sagledati greške i pokušati ponovo. Grčka košarka ima najviše titula prvaka Evrope u ovom vijeku. Ovakve stvari se dogode kao što, recimo, i Barselona nije bila u plej-ofu u zadnje dvije sezone", rekao je Kakjuzis.

Smatra da je pred reprezentacijom Grčke svijetla budućnost. Pored njih, u vrhu evropske i svjetske košarke u narednim godinama vidi i Srbiju.

"Mislim da će iz godine u godinu biti sve bolji iako neke stvari treba da promijene u odnosu na prethodni period. Imamo sjajnu osnovu s igračima poput Kostasa Slukasa, Nika Kalatesa i Janisa Antetokumpa. On ima sve predispozicije da bude najbolji igrač svijeta. Srbija bi takođe trebalo da bude dominantna s Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem. Obje nacije imaju odlične škole košarke. Svake godine igrači iz ove dvije zemlje su tu negdje, u NBA ligi, završnicama Evrolige i evropskih i svjetskih prvenstava. Predstavljamo budućnost evropske košarke", zaključio je Kakjuzis.

Moja generacija najbolja ikada

Kao najvažnije uspjehe u svojoj igračkoj karijeri Mihalis Kakjuzis izdvaja osvajanje Evropskog prvenstva i drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom.

"To je naš najbolji tim u istoriji, bolji čak i od onog koji je osvojio Evropsko prvenstvo 1987. Svi smo imali veliku ulogu u svojim klubovima i bili vođe na terenu. Na Svjetskom prvenstvu 2006. pobijedili smo Amerikance jer se nismo brinuli zbog njih i igrali smo našu igru. Njihov problem je bio što su samo tri ili četiri njihova igrača iz te ekipe igrala odlučujuće utakmice u dotadašnjoj karijeri. Te dvije naše godine su jedan od najvećih uspjeha našeg sporta", kaže Kakjuzis.

Veliki uspjeh AEK-a

Ekipa AEK-a za koju je Mihalis Kajuzis igrao u periodu od 1995. do 2003. je ove sezone osvojila trofeje u Kupu Grčke i FIBA Ligi šampiona.

"Veliki je uspjeh, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je klub posljednji evropski trofej osvojio davne 2000. (Kup Rajmonda Saporte) i da je klub prije nekoliko godina igrao u drugoj ligi Grčke. Trener Dragan Šakota je svojim iskustvom mnogo uradio", rekao je Kakjuzis.

3 titule nacionalnog prvaka osvojio je Mihalis Kakjuzis u svojoj karijeri (u Grčkoj, Italiji i Turskoj).

16,8 poena po meču bilježio je u Evroligi za AEK u sezoni 2002/2003, što mu je najbolja godina u najelitnijem evropskom takmičenju.

2000. je igrao za AEK s kojim je osvoji Kup Rajmonda Saporte.

2005. je bio kapiten reprezentacija Grčke koja je osvojila Evropsko prvenstvo u Srbiji. Naredne godine bio je drugi na Svjetskom prvenstvu u Japanu.

Prihod od F4 18 miliona evra

Beograd će zbog domaćinstva fajnal fora Evrolige, kako se predviđa, inkasirati oko 18 miliona evra. Očekuje se oko 15.000 turista - uglavnom iz Turske, Španije, Rusije i Litvanije.

"Nije nam bilo skupo da platimo 'ulaznicu' 2,25 miliona evra, jer samo od prodaje loža grad će imati milion evra, a tu je i porez na šest miliona evra koliko je Evroligin prihod od prodaje ulaznica", kaže Goran Vesić, menadžer grada Beograda i dodaje:

"Fajnal for će biti direktno prenošen u više od 200 zemalja, nekoliko stotina miliona ljudi će u raznim fazama gledati utakmice, svuda će se videti da je to u Beogradu, videće se naši promotivni spotovi. To je dobro za razvoj turizma, ali i za investicije". (Politika)