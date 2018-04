Mijailović: Partizan podneo kandidaturu za vajld kard Evrokupa

Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović saopštio je danas da su se crno-bijeli prijavili za specijalnu pozivnicu za Evrokup za sezonu 2018/19.

"Partizan je podneo prijavu za specijalnu pozivnicu za Evrokup", napisao je Mijailović na svom Twitter nalogu.

Beogradski crno-bijeli su sezonu u ABA ligi završili na petom mjestu i ostali bez učešća u Evrokupu.

"Međutim, ako Evroliga odluči da poveća broj timova, a na osnovu konsolidacije i bogate tradicije, košarkaški klub Partizan mora da bude uzet u obzir kao najozbiljniji kandidat za vajld kartu iz ABA lige", napisao je Mijailović.

#KKPartizan applied for 2018/19 @EuroCup Wild Card.



However, if @EuroLeague decide to increase number of teams in the competition, based on its way of consolidation, and rich tradition, @PartizanBC has to be considered as the most serious candidate for WC from @ABA_League