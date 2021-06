Mijenjaju se pravila NBA lige: Nema više "izvlačenja" faulova

NBA liga donijela je nova pravila kada su u pitanju situacije u kojima igrač pokušava da prevari sudiju i iznudi faul.

Od naredne sezone, neće se više svirati faul defanzivcu kada se šuter pod neprirodnim uglom "unese" u defanzivca ili kad ispruži nogu pod neprirodnim uglom.

Sviraće se faul u napadu ili se neće ništa svirati, prenose mediji.

Takođe, neće se više svirati faul odbrane kada napadač direktno ide u defanzivca i onda izbaci loptu ka košu, kako bi iznudio dva bacanja.

NBA referees will be trained to properly officiate the following actions used to draw fouls: - Shooter launches/leans into defender at abnormal angle - Shooter kicks leg at abnormal angle - Offensive player abruptly veers off path (sideways/ backwards) into defender https://t.co/9OzldXvH6u