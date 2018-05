Milaković: Favoriti smo

Željni smo titule i ta želja ne smije dolaziti u pitanje. Sigurno je da smo favoriti s obzirom na to da smo ove sezone igrali prvu ABA ligu u odnosu na Zrinjski, koji je bio u drugom rangu tog takmičenja. Ne bježimo od toga i moramo da na terenu pokažemo karakter i kvalitet. Više se radujem finalu nego što osjećam pritisak.

Rekao je ovo Žarko Milaković, trener bh. šampiona Igokee, o finalnoj seriji plej-ofa Lige za prvaka BiH, u kojem njegov tim prvu utakmicu igra u subotu protiv Zrinjskog u Mostaru od 20.15. Strateg petostrukog uzastopnog šampiona BiH respektuje protivnika, od kojeg je poražen dva puta u toku regularnog dijela Lige za prvaka.

"Oni imaju prednost domaćeg terena u seriji, što može ali i ne mora da bude njihova prednost. Radi se o kvalitetnoj ekipi koja posjeduje timski i individualni kvalitet. Imaju odlične strance Toriona Bramita i Turea Mareja, koji je igrač sa NBA iskustvom. Luka Igrutinović i Aleksandar Sokolović su jako dobri i školovani organizatori igre. Tu su i šuter Sven Smajlagić i Marko Ramljak, koji je jako dobar ol-raund igrač. Visoki igrači to sve nadopunjuju. Radi se o jako kvalitetnom rosteru", kazao je Milaković.

Mladi stručnjak kao glavni faktor za trijumf u prvom meču ističe energiju.

"Sa dvije pobjede u polufinalu protiv Bosne smo imali tri dana više za odmor pred ovu utakmicu u odnosu na njih. Oni su opet, s druge strane, u većem takmičarskom ritmu. Smatram da će pobjedu u prvom meču odnijeti ekipa koja pokaže veću energiju na terenu. Zaista je težak raspored u ovoj ligi, u kojoj se utakmice igraju na svaka tri dana", zaključio je Milaković.

Skidanje skalpa posljednjih godina neprikosnovenim "igosima", koji su bez obzira na ishod sigurni učesnici ABA lige, bio bi samo šlag na tortu na fenomenalnu sezonu izabranika Hrvoja Vlašića.

"Nadam se da će navijači napuniti dvoranu i da će nam dati podršku da probamo napraviti još jedan podvig ove sezone. U finalu kreće sve ispočetka. Igrači i stručni stožer dat će sve od sebe da ovu utakmicu što bolje iznesemo i probamo pobijediti Igokeu u prvoj utakmici", rekao je Vedran Filipović, sportski direktor Zrinjskog.

Sličnog razmišljanja je i prvotimac Mostarca Marko Ljujić.

"Finale je kao kruna sezone koje smo dobrim igrama i rezultatima zaslužili. Igokea je imala tri dana više od nas da se spremi za to finale, ali to i nije neka pretjerana prednost jer smo mi navikli čitavu sezonu da igramo u ritmu srijeda - subota. Iako smo ih dobili dva puta u Ligi 6, to ništa ne mora da znači. U finalu se sve zaboravlja i počinje od nule", istakao je Ljujić.

Prvak BiH će postati ekipa koja stigne do tri pobjede. Ove sezone biće odigrana i utakmica za treće mjesto koja garantuje igranje u ABA ligi 2. Za drugo preostalo mjesto u ovom regionalnom takmičenju boriće se Bosna i Spars, a prvi duel na programu je u nedjelju od 18 sati.