Milan Gurović: Sve me podsjeća na zlatnu 2002.

​Zemlja smo košarke i to pokazujemo već decenijama. Naše ambicije su uvek velike i ovaj tim Srbije me mnogo podseća na onaj koji je 2002. bio prvak sveta u Indijanapolisu, rekao je za "Nezavisne" Milan Gurović, proslavljeni reprezentativac Jugoslavije u susret Mundobasketu, koji će se igrati u Kini.

Bez sumnje je Srbija jedan od najvećih favorita Svjetskog prvenstva. Sve pobjede u pripremnom periodu pokazuju da su "orlovi" u sjajnoj formi i sada je samo bitno da te igre prenesu i na zvanične mečeve. Kvalitetom su oduševili i Gurovića, koji je jedan od onih igrača koji zna kako se osvajaju medalje s nacionalnim timom. On je naglasio da se nada da će četa selektora Aleksandra Đorđevića nastaviti da osvaja medalje (osvojili srebrne medalje na posljednja tri velika takmičenja).

"Nadam se da ćemo u Kini nastaviti niz medalja. Ovo što sam do sada video je suvi kvalitet. Svi naši igrači su nosioci ili jedni od nosilaca igre u svojim klubovima i to je vrlo bitno. Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Nikola Jokić, oni su motor ove ekipe. Verujem da će Vladimir Lučić biti iznenađenje ove ekipe, on je igrač po mojoj meri", kazao je Gurović.

Od Borca do Francuske. To je niz Srbije u pripremnom periodu, gdje su ostvarili 10 pobjeda, a ono što je najbitnije u tom svemu, kaže Gurović, je da su trijumfi dolazili i bez nekoliko ključnih igrača.

"Dobili smo sve utakmice sa dosta mešanja karata. Đorđević je sakrio karte, ali to rade svi treneri. On je dosta mešao kako bi vidio ko s kim može da igra i ko s kim najbolje funkcioniše. Imamo dosta prostora za napredak, a ono što je najbitnije - atmosfera u ekipi je odlična", izjavio je bivši košarkaš, koji je u karijeri igrao za Crvenu zvezdu i Partizan.

Gurović se slaže da Srbija sada mnogo bolje izgleda kada je u timu i Jokić, koji je prošle sezone bio i jedan od najboljih igrača NBA lige i vodio je Denver do plej-ofa.

"Jokić je superstar. Pored Bogdanovića, sigurno naš najbolji igrač. Pod košem je dominantan. Može da pokrije sve pozicije od jedan od pet i, kako često volim da kažem, on je plej u telu centra", rekao je sada košarkaški trener i osvrnuo se na to što zbog povrede Đorđević neće moći da računa na Miloša Teodosića i Dragan Milosavljevića.

"Uh, puno će nam faliti. Milosavljević odlično igra u odbrani, a ne treba trošiti reči o kvalitetima Teodosića. Ali, eto, desile su se te povrede i bile su jače od njih. Mnogo će nam faliti, ali imamo igrače koji mogu dobro da ih zamene."

Povrede su koliko-toliko krojile tim Srbije, a mnogo veće probleme imale su SAD jer se selektor Greg Popovič susreo s mnoštvom otkaza igrača koje je planirao da povede na Mundobasket. Redom su mu otkazivali kako bi se što bolje pripremili za novu sezonu.

"NBA je veliko tržiše i njima nije veliki problema naći 12 igrača vrhunskog kvaliteta. Sada je samo pitanje kako će Popovič to da uklopi. On je trener koji voli odbranu i zajedništvo. Očigledno je da oni nemaju taj osećaj pripadnosti, stvarno ne znam o čemu su ti ljudi razmišljali kada su odbijali poziv da igraju za reprezentaciju. Ali, to je njihov problem. Nama je bitna samo Srbija, za nju igrači igraju i bitno je da su svi tu došli dobrovoljno", jasan je legendarni košarkaš.

Mnogi SAD i Srbiju vide u finalu i taj duel bi svakako bi poslastica turnira u Kini. Gurović je 2002. bio jedan od ključnih igrača u eliminaciji SAD u četvrtfinalu Mundobasketa u Indijanapolisu i ističe da ovaj tim "orlova" sigurno ima šansu protiv najvećeg rivala.

"Videćemo da li ćemo ukrstiti koplja s njima. Nije bitno da li će to biti u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu. Bilo bi odlično kada bi ih neko izbacio ranije (smijeh). Iskreno, stvarno bih voleo da odmerimo snage s njima. I oni su ljudi od krvi i mesa, nisu vanzemaljci. Moramo da odigramo srčano i pametno i siguran sam da možemo da ih pobedimo", zaključio je Gurović.

Favorit Grčka, Francuska, Španija...

Legendarni košarkaš Milan Gurović, osim Srbije, kao favorite vidi naravno SAD, ali i...

"Tu je sedam-osam ekipa koje konkurišu za vrh. Grčka je veoma jaka s Janisom Antetokumpom, tu su naravno Francuska i Španija iako 'crvena furija' dolazi oslabljena. Ne treba zaboraviti na Australiju, a jedna od ekipa koju sigurno ne treba potceniti je Nigerija. Pažnju treba obratiti i na selekciju Turske", kazao je Gurović.