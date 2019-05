Milan Mačvan za "Nezavisne": Samo da se vratim na teren

​Moram da vidim da li mogu da se vratim na teren nakon dve teške povrede, a posle toga ću da razmišljam šta i kako ću dalje, rekao je za "Nezavisne" Milan Mačvan, košarkaš Bajerna, koji je u posljednjih godinu i po dana doživio dvije teške povrede koljena, zbog kojih je propustio skoro cijelu ovu sezonu i polovinu prošle.

Utakmice i treninzi su hrana za svakog sportistu, a kada niste u mogućnosti da se bavite onim što volite - to je nekada teško prihvatiti. Mačvan je imao dva vezana peha i već dugo nije u mogućnosti da pomogne saigračima u Bajernu, a pošto će na kraju sezone postati slobodan igrač skoro pa sigurno je da će promjeniti sredinu, što znači da je već dao sve u dresu Bavaraca.

Mačvan nije imao sreće u prethodnom periodu i vezao je dvije možda i najteže povrede, a između njih nije imao priliku da odigra niti jedan takmičarski meč.

"Imao sam dve vezane povrede prednjih ukrštenih ligamenata kolena. Druga je došla nakon dve nedelje priprema s ekipom, na prvoj prijateljskoj utakmici. Na početku je sve bilo dosta turbulentno, ali posle se stanje dosta stabilizovalo, u decembru sam počeo malo intenzivnije da teniram i sad sam u košarkaškom treningu", rekao je Mačvan, koji je dodao da mu je teško palo što se povreda ponovila:

"Kad se to desi ne možeš tako lako da prihvatiš. Znam koliko je težak bio put povratka prvi put. Tada mi je trebalo šest-sedam meseci rada, jačanja i znam koliko je to sve monotono. Kad se navikneš na kolektivni sport, teško je da tako dugo budeš van ekipe, a meni se to desilo dva puta zaredom. I kada se sve bude sabralo, biću odsutan godinu i po dana. Teško je to bilo za prihvatiti. Ali to je život, nisam ni prvi ni poslednji sportista kojem se ovo desilo. Nažalost, i to je sport."

Sve ovo vrijeme nije mogao ništa drugo nego da gleda saigrače kako se na parketu bore za Bajernov grb. Gledao ih je i to je polako postajalo sve teže, teže i teže...

"Najveća nervoza me hvatala pred sam povratak na košarkaške treninge. Hvatala me seta i nostalgija što ne igram. Sada sve polako ostavljam iza sebe. Jeste dug period, ali se nadam da bih mogao da budem spreman na leto", izjavio nam je Mačvan.

Dok udarimo dlanom od dlan doći će 31. avgust i početak Svjetskog prvenstva u Kini. Mačvan je godinama jedan od najvažnijih članova čete selektora Aleksandra Đorđevića, a sada je pitanje da li će biti među 12 igrača koji će nastupiti na Mundobasketu. Ni sam Mačvan ne razmišlja o tome i trenutno ne pravi nikakve planove.

"Primarni cilj mi je da budem zdrav. Dok ne izgubiš zdravlje, ne znaš šta je najbitnije. Planove ne pravim, poučen izlaskom iz prve povrede. Cilj je da budem zdrav pa ćemo videti u kakvom sam stanju", kazao je on.

Iako je sezona još u toku, Mačvan je na meti nekoliko kluba, a najviše se priča o prelasku u Virtus kod Đorđevića. Istina, dosta tiše se govori i o povratku u Partizan, za koji je igrao dva mandata.

"Svi znaju da navijam za Partizan i dolazio sam dva puta. Rekao sam da ne mogu da pravim planove. Želim da budem zdrav. Prvo moram da vidim da li mogu da se vratim na teren nakon dve teške povrede. Onda tek mogu da razmišljam da li bi me želeli oni ili neki drugi klub", rekao je Mačvan i dodao:

"Važno je da se klub vrati na stare staze, da dolaze kvalitetni stranci, što se izgubilo u nekom prošlom periodu. Partizan je moj klub, pratim ga i sad, videćemo, to je sve što mogu da kažem."

U Srbiji se nadaju da će nacionalni tim u Kini uspjeti da napravi veliko iznenađenje i doći do zlatne medalje. Optimizam je mnogo veći od kada je Nikola Jokić najavio da će nastupiti na Mundobasketu, a jasno je da će najveća snaga "orlova" biti selektor Aleksandar Đorđević.

"Sale je vratio kult reprezentaciji i igrači rado dolaze. Ostvarili smo kontinuitet s tri srebra. Na dobrom smo putu i ova generacija je u najboljim godinama. Igrači su u najboljim takmičarskim godinama i tek treba očekivati dobre rezultate. Iskreno se nadamo i maštamo o tome da se napadne zlato na nekom takmičenju, ali rano je još za planiranje", zaključio je Mačvan.

Popovič najveća snaga

SAD su bez sumnje prvi favorit na predstojećem Svjetskom prvenstvu, a snaga više svakako im je selektor Greg Popovič, koji je kao trener pet puta osvajao NBA prsten sa San Antonijom.

"Kad smo igrali na Olimpijskim igrama bili su u najjačem sastavu da bi trener donosio prevagu. Nema filozofije kad imaš takave igrače na raspolaganju, samo ih pustiš da igraju. Jeste ekstrakvalitet što je on na klupi SAD, ali ne verujem da će biti presudan za njihov rezultat", rekao je Milan Mačvan.

Period adaptacije

Bajern do kraja sezona očekuje borba za titulu prvaka Njemačke, a ove sezone su imali solidnu rolu u Evroligi i malo im je nedostajalo da se plasiraju u top osam.

"Mislim da je malo ko očekivao da ćemo proći u top osam. Novi smo u tom takmičenju i treba da prođe period adaptacije. Neki igrači nikad nisu igrali Evroligu. Imali smo iznenađujuće dobre rezultate u jednom periodu, ali Bajern tek u narednim godinama treba da napravi iskorak", kazao je Milan Mačvan, član Bavaraca.