Milenko Tepić za "Nezavisne": Voleo bih još jednu sezonu u Partizanu

Ukusi se razlikuju, ali jedno od košarkaških imena koja imaju mjesto u almanahu trofejnog kluba kakav je Partizan svakako je Milenko Tepić.

Godinama je bio ljubimac navijača, a kako i ne bi kad je u dva mandata u crno-bijelom dresu uvijek pružao maksimum. Za "Nezavisne" je pričao o eventualnom povratku u Partizan, reprezentaciji Srbije, Dušku Vujoševiću, fudbalu...

Tepić se u oktobru prošle godine vratio u Grčku, gdje je već igrao dvije sezone i to u dresu Panatinaikosa. Sada nije u zelenom dresu nego u crno-bijelom PAOK-ovom. Ove sezone je s timom iz Soluna bio na korak do trofeja u Kupu Grčke, ali je Panatinaikos bio preveliki zalogaj. PAOK je već neko vrijeme siguran učesnik plej-ofa za prvaka Grčke i posljednji meč prije razigravanja će pokazati da li će Tepić i društvo imati prednost domaćeg terena.

"Naše ambicije su da se domognemo mesta koje će nam obezbediti prednost domaćeg terena u četvrfinalu. Što se samog plej-ofa tiče, situacija u grčkoj košarci je prilično poznata, odnosno Panatinaikos i Olimpijakos godinama dominiraju u prvenstvu. Oni su među najboljim timovima u Evropi. Ali, mislim da ove sezone ima timova koji mogu da im zaprete. U slučaju da svi budemo zdravi i u dobroj formi, jedan od tih timova možemo da budemo i mi", rekao je Tepić na početku razgovora i dodao da se prilagodio na novu sredinu i očekuje da će pružati još bolje partije:

"Svaka sezona je priča za sebe. Mislim da igrač nikada ne može da bude potpuno zadovoljan, jer razmišljajući o greškama i načinima kako da ih ispravi nalazi način i da napreduje. Došao sam sredinom oktobra, trebalo mi je neko vreme da se uklopim i nađem ulogu u ekipi, ali sada se osećam dobro na terenu i nadam se da ću i sezonu završiti u tom ili boljem ritmu."

NN: Prije potpisa za PAOK spominjao se povratak u Partizan. Da li je bilo nekih konkretnih poteza? Sigurno da imate želju da ponovo zaigrate u beogradskom klubu. I sada se spominje Vaš povratak za narednu sezonu.

TEPIĆ: S Partizanom je bilo kontakata tokom leta, ali u tom trenutku nismo uspeli da postignemo dogovor. Jako mi je drago što Partizan pokazuje da je stao na noge, što je opet jedan od najjačih timova u regionu i nadam se da će to brzo krunisati i povratkom u Evroligu. To je klub u kojem sam doživeo neke od najlepših košarkaških momenata, tim za koji odmalena navijam, tako da bi mi bilo drago da odigram barem još jednu sezonu u Partizanu.

NN: Kako je izgledala saradnja s trenerom Duškom Vujoševićem? Da li se i sada čujete s njim?

TEPIĆ: Dule je trener kod kojeg sam proveo pet prelepih sezona i koji je najviše uticao na mene kao igrača i čoveka. On o meni, ali i o ostalim igračima nije brinuo samo na terenu, već i van njega. Nakon toliko vremena mogu da kažem da smo postali i prijatelji, da se redovno čujemo i iako on to zna - i ovim putem mogu da mu poželim da što pre reši zdravstvene probleme i da se na neki način vrati košarci, jer je to ono gde pripada.

NN: Bili ste član Srbije koja je izborila plasman na Svjetsko prvenstvo u Kini. Tim će sada izgledati mnogo drugačije od onoga u kvalifikacijama. Kakve rezultate prognozirate?

TEPIĆ: Drago mi je što smo uspeli da se plasiramo na Svetsko prvenstvo i pored jako čudnog sistema takmičenja. Srbija tamo i pripada. Nadam se da ćemo sakupiti najjači sastav i u tom slučaju mislim da s pravom možemo da se nadamo medalji.

NN: Polako, ali sigurno godine prolaze. Ove godine ste napunili 32 godine. Da li pravite planove šta ćete raditi poslije karijere?

TEPIĆ: 32 godine su došle brže nego što sam planirao. Nadam se da će me zdravlje poslužiti i da ću moći da igram još nekoliko sezona, jer sam zdrav i na terenu se i dalje najlepše osećam. Nakon karijere, ako se ukaže prilika, najviše bih želeo da ostanem u košarci, jer sam dosadašnji deo života u najvećoj meri posvetio tome i to je ono što najbolje znam da radim.

NN: Kako je izgledao Vaš prvi susret s košarkaškom loptom? Da li je košarka Vaša prva ljubav?

TEPIĆ: Iskreno, kao dete nisam odmalena znao kojim sportom ću da se bavim. Probao sam s fudbalom nekoliko meseci, ali mi se nije toliko dopalo. Nakon toga sam, najviše povučen uspehom i euforijom oko reprezentacije 1995. godine (bili prvaci Evrope), prešao na košarku i čim sam počeo da treniram znao sam da je to sport kojim želim da se bavim.

NN: Šta Vam je prva asocijacija na djetinjstvo?

TEPIĆ: Sloboda i igra. To su stvari kojih se sa setom sećam iz detinjstva jer, pored domaćeg zadatka, jedina briga mi je bila gde i kako ću da se igram i s kim da se družim.

NN: Kada biste mogli da putujete kroz vrijeme, koja bi bila Vaša destinacija i da li biste nešto promijenili?

TEPIĆ: Verujem da svi imamo stvari koje bismo uradili drugačije kada bismo imali priliku, ali loši momenti i odluke su sastavni deo života. Bilo je mnogo više lepih momenata, tako da ništa ne bih menjao jer smatram da je sve onako kako je dosada i trebalo da bude.

NN: Tokom karijere igrali ste, osim u Srbiji, u još četiri zemlje. Gdje je bilo najljepše? Po čemu ćete pamtiti Grčku, Španiju, Litvaniju i Italiju?

TEPIĆ: Svaka zemlja ima svoje čari. U Litvaniji sam bio najkraće i to je zemlja koja je po načinu života, klimi i ishrani totalno drugačija od mediteranskih zemalja. Ali, to je zemlja košarke i zbog toga je bilo lepo igrati tamo. Košarkaški mi je najlepše bilo u Grčkoj. Sa druge strane, Italija i Španija su zemlje u kojima se uživa u svemu, hrani, klimi pa i načinu košarke, igra se s manje pritiska i to se oseti i na terenu.

2009. je sa Srbijom osvojio srebro na Evropskom prevenstvu u Poljskoj.

2011. Tepić je osvojio Evroligu s Panatinaikosom.

4 puta je osvajao ABA ligu s Partizanom.