Milenko Topić za "Nezavisne": Titula važna, žal za Evroligom

Utisci su pomešani, srećni smo zbog osvajanja titule prvaka Srbije, ali žalimo što nismo ostvarili primarni cilj, a to je osvajanje ABA lige i nastavak igranja u Evroligi, rekao je za "Nezavisne" Milenko Topić, trener košarkaša Crvene zvezde, dan nakon odbrane titule prvaka Srbije.

Do četvrte uzastopne titule prvaka države, a 19. ukupno, beogradski "crveno-bijeli" stigli su pošto su u finalnoj seriji pobijedili FMP 3:0. U posljednjem meču, igranom u ponedjeljak naveče, Zvezda, predvođena MVP-jem finalne serije Alenom Omićem (20 poena), slavila je rezultatom 97:88 (21:26, 35:21, 21:19, 20:22). Trener priznaje da mu nije bilo lako da pripremi igrače za finalnu seriju, jer je Zvezda važila za velikog favorita i navijači su i prije finala upisali titulu.

"Bilo je teško psihički pripremiti igrače. Nakon polufinala u glavama su već osvojili titulu, a znamo da je najteže motivisati igrače kada misle - lako ćemo. Imamo kvalitetan tim, ali to je trebalo i dokazati na terenu. Takođe, FMP se nikada ne predaje, košarkaši se bore do poslednjeg sekunda i morali smo odgovoriti istom merom. Nismo uspeli da odigramo agresivno kako znamo u prvoj i trećoj utakmici, u drugoj smo igrali malo agresivnije, naša prednost je bila i to što FMP ima kadrovskih problema i nema mnogo igrača u rotaciji. Na kraju smo uspeli do slavimo i zasluženo smo osvojili titulu", rekao je Topić.

Zvezda je ranije u finalu ABA lige poražena od Budućnosti, a neosvajanjem titule u regionalnoj ligi beogradski tim je ostao bez mjesta u Evroligi, bez nekoliko igrača i preko noći mnogo toga se promijenilo. Mijenjaju se i planovi.

"Sezona je bila turbulentna, s puno uspona i padova, tim je promenjen, stručni štab takođe, tako da nije bilo nimalo lako. Ušli smo u ovu sezonu s ambicijama da osvojimo ABA ligu, da i naredne sezone igramo Evroligu, da afirmišemo mlade igrače. Neigranjem Evrolige dosta toga se menja, ali nadam se da neće previše uticati na klub i na narednu sezonu. I Evrokup je jako takmičenje. Naravno, treba videti koji igrači žele da igraju Evrokup, tim zavisi i od budžeta koji će Zvezda imati za narednu sezonu. I ove sezone je bilo nekih igrača koje smo želeli, a nismo mogli dovesti", rekao je Topić, koji je u maju s mjesta pomoćnog prekomandovan na mjesto prvog trenera nakon što je raskinut ugovor sa Dušanom Alimpijevićem.

Ko će iz sadašnjeg tima naredne sezone nositi dres šampiona Srbije trebalo bi da bude pozato u narednih nekoliko dana, kao i da li će tim predvoditi Topić.

"Volim Zvezdu, a drugi će odlučiti nakon analiza da li ostajem ili ne. Najavljeni su razgovori predsednika kluba s igračima i članovima stručnog štaba o nastavku saradnje i sve bi trebalo da bude poznato narednih dana", istakao je Topić, koji je prije 20 godina trofej prvaka države podigao kao igrač Zvezde.

Lazić najtrofejniji

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić osvajanjem titule prvaka Srbije postao je najtrofejniji košarkaš u istoriji kluba s 11 pehara.

"Sjajno, još jedan rekord. Zatečen sam jer nisam znao. Počastvovan sam što sam rekorder u tako velikom klubu kao što je Crvena zvezda", rekao je Lazić nakon finala.

On je u februaru postao igrač s najviše utakmica u dresu Zvezde, kada je prestigao Slobodana Nikolića, a sada je stigao do brojke od 456 mečeva.