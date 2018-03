Milica Deura za "Nezavisne": Vaserburg je moja druga kuća

Odbranom trofeja u Kupu svi u klubu smo presrećni, a posebno ja. Kažu da je teže ponoviti uspjeh nego osvojiti prvu titulu, rekla je za "Nezavisne" košarkašica Vaserburga i kapiten reprezentacije BiH Milica Deura, koja je prethodnog vikenda osvojila Kup Njemačke.

Ekipa iz okruga Rozenhajm u finalu je deklasirala Rutronik Stars rezultatom 78:53, a Deura je zabilježila 14 poena i četiri asistencije. Banjalučanka se nije nadala da će tako lako doći do svog drugog trofeja u ovom takmičenju.

"Defintivno nismo očekivali ovoliku razliku iako smo se maksimalno pripremale. Odbrana je je bila na vrhunskom nivou, a i napad je takođe dobro funkcionisao. Dogovor iz svlačionice je ispoštovan, a išao nas je i šut. Zadovoljna sam kako sam i sama odigrala protiv kvalitetne ekipe Rutronik Starsa. Odradila sam što je do mene i drago mi je što sam doprinijela timskom uspjehu", kazala je Deura.

Vremena za radovanje nema mnogo, jer slijede izazovi u prvenstvu, gdje takođe brane titulu osvojenu prošle sezone. Vaserburg, koji je u regularnom dijelu sezone bio drugi, u ponedjeljak igra prvi meč četvrtfinalne serije plej-ofa sa Hanoverom. Serija se igra na dvije pobjede.

"Igrale smo tokom ove sezone tri puta i svaki put smo pobjeđivale, ali smo u Kupu odigrale veoma težak meč. Radi se o dobroj ekipi, koja pruža odlične partije na domaćem terenu, gdje je vrlo teško igrati s njima. Ipak, sa puno optimizma nastavljamo gdje smo stale i nadam se da će serija uz malo sreće završiti 2:0 u našu korist. Cilj nam je da odbranimo titulu iako nemamo preveliki pritisak u klubu da to ostvarimo. Idemo utakmicu po utakmicu do tog cilja, sve smo fokusirane i vjerujem u ekipu. Ako budemo igrale kao do sada, mislim da ćemo bez problema odbraniti titulu", kaže plejmejker Vaserburga.

U Njemačkoj igra već drugu sezonu i prezadovoljna je uslovima, gradom i zemljom.

"Klub je organizovan na zavidnom nivou, ne bih ostala da nije ovako dobro. Navijači su najbolji u Njemačkoj, imamo svoju dvoranu za treniranje. Uslovi su sjajni i nama ostaje da brinemo samo o košarci. Vaserburg mi je postao druga kuća. Grad ima bogatu istoriju i turistički je prilično atraktivan. Upoznala sam ovdje mnogo ljudi sa naših prostora s kojima se često družim. Osim njih, slobodno vrijeme provodim i sa saigračicama. Vaserburg je mali, ali Minhen je udaljen samo pedeset kilometara i često idem tamo kada mi obaveze dozvole. Išla sam na utakmice košarkaša Bajerna, gdje je sjajna atmosfera i doživljaj", navodi Banjalučanka.

Reprezentacija BiH nalazi se na trećem mjestu kvalifikacione Grupe A za Evropsko prvenstvo sa bodom zaostatka za Crnom Gorom i Slovačkom. Deura vjeruje u dobre igre u posljednja dva kola i plasman "zmajica" na kontinentalnu smotru.

"Sve je u našim rukama, sa dvije pobjede bi trebalo da idemo dalje iako je to lakše reći nego učiniti. Sa Crnogorkama igramo kući i možemo da se nosimo s njima, a sa Islandom ne bi trebalo da imamo problema. Plasman na Evropsko prvenstvo ove ekipe, sastavljene od mladih djevojaka i nas nekoliko iskusnijih, bio bi izuzetan uspjeh s obzirom na uslove koje imamo mi i koje imaju druge reprezentacije. Ukoliko se plasiramo, gledaćemo šta i kako dalje, lopta je okrugla i sve je moguće", kaže kapitenka BiH.

Ponosna na Maricu Gajić

Košarkaška reprezentativka BiH Marica Gajić ove sezone pruža sjajne partije u prvenstvu Turske i Evrokupu u dresu Mersina. Milica Deura redovno prati igre svoje prijateljice i saigračice iz reprezentacije.

"Ponosna sam na nju, uvijek je bila izuzetan talenat i imam samo pohvale za nju i njen rad. Pratim svaki vikend kako igra i obradujem se svaki put. Želim joj sve najbolje i nadam se da ćemo naredne godine igrati zajedno na Evropskom prvenstvu", kaže Deura.

Nedostaju joj Banjaluka i "malene"

Košarkaškoj reprezentativki BiH Milici Deuri tokom igranja u inostranstvu nedostaje Banjaluka, za koju je emotivno vezana.

"Stižem da dođem samo preko ljeta na duži period, zimi dođem samo tokom pauze za Božić i Novu godinu. Drago mi je da sam nedavno bila u BiH na utakmici reprezentacije kada sam uspjela da se vidim sa porodicom iako nisam stigla da odem do Banjaluke", kaže Deura.

Njen matični klub je Mladi Krajišnik, koji joj je ostao u srcu.

"Ispratim rezultate i dešavanja u klubu na internetu, drago mi je kada ostvare uspjeh. Dosta se situacija promijenila od kada sam ja bila u klubu što se tiče igračkog kadra. Odem nekada ljeti na njihove treninge i pridružim im se", rekla je Deura.