Miljana Džombeta iz Barselone: Ostanite u kućama da nam se ne desi Španija

Preporučujem svima u BiH što manje izlazaka, neka budu u kućama kako bi se sve smirilo i kako ne bi došlo do stanja u kojem je sada Španija, gdje se trenutno nalazim, poručila je iz Barselone košarkašica Miljana Džombeta (25).

Rođena Trebinjka, koja od ove sezone brani boje ekipe San Adrije, koja nastupa u drugom po rangu takmičenju u Španiji, sve vrijeme pandemije virusa korona nalazi se u Kataloniji, tačnije u gradiću San Adrijan, koji se nalazi 20 minuta od centra Barselone. Kao što je poznato, Španija je druga zemlja u Evropi po broju zarežanih od virusa korona, oboljelih je oko 20.000, a zemlja je već nekoliko dana u potpunoj izolaciji. Dugogodišnja reprezentativka BiH za "Nezavisne" je govorila o stanju u ovoj zemlji, izolaciji, te koliko se ljudi pridržavaju strogih uputa u vrijeme virusa korona.

"Već sedam dana kako su proglasili alarmantno stanje. Apeluje se da ljudi ostanu u svojim domovima. Dopušten je odlazak do prodavnice, eventualno ukoliko neko treba do bolnice. Policija patrolira gradom, a za nepoštivanje pravila prijete velike novčane kazne do čak 30.000 evra. Ja sam dobro, pridržavam se pravila i ne izlazim previše. Tu sam sa igračicama iz tima, koje kao i ja nisu mogle da napuste državu", kaže dvadesetpetogodišnja košarkašica koja je karijeru počela u Leotaru, da bi zatim godinama branila boje banjalučkog Borca.

Naša sagovornica naglašava da stanovništvo u Barseloni uglavnom poštuje pravila i naredbe, te da je stanje puno bolje nego na početku pandemije, kada je vlada panika.

"Ljudi se pridržavaju svega, na ulicama rijetko ima ljudi, pogotovo onih starijih, koji su više izloženi opasnosti. Najveći strah je postojao prva dva dana, kada su tek objavili alarmantno stanje, gdje su ljudi nekontrolisano kupovali namirnice, ali sada je sve u redu", ističe dugogodišnja bh. internacionalka.

Iako nije imala šansu da napusti zemlju, Džombeta zbog ozbljnosti situacije nije ni pomišljala da se vrati kući. Za kraj je još jednom apelovala da naši ljudi situaciju u vezi s virusom korona shvate krajnje ozbiljno.

"Odmah su obustavljeni letovi, tako da nisam imala šansu da idem, a i svakako nisam htjela da izlažem sebe i svoje opasnosti u ovoj situaciji. Željela bih još jednom da poručim da se naši građani pridržavaju svega što im se kaže, jer je to za njihovo dobro, jer ukoliko ne poštuju upute, ugrožavaju sebe i sve oko njih", zaključila je kao i uvijek optimistična Miljana Džombeta.

Inače, Džombeta igra sjajnu sezonu za svoju ekipu, koja je prije prekida prvenstva zauzimala prvo mjesto u Grupi 2 sa omjerom od 17 pobjeda i četiri poraza. U prosjeku je ubacivala 10 poena po meču.