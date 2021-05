Milojević: Najlakše mi je da igram finalne utakmice

Meni je uvijek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže doći do finala nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da tražim od momaka, da daju sve što mogu, rekao je trener Budućnosti Dejan Milojević uoči finalne serije plej-ofa ABA lige sa Crvenom zvezdom.

Prvi meč finalne serije ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti igra se u nedjelju od 18.30 u hali Aleksandar Nikolić.

Treneru Podgoričana Dejanu Milojeviću biće ovo drugo finale Jadranske lige.

U sezoni 2015/16 Milojevićeva Mega je u finalu poražena od Crvene zvezde 3:0.

"Meni je uvijek bilo najlakše da igram finalne utakmice. Mnogo je teže doći do finala nego sada izaći na teren i dati sve od sebe. Samo to ću da tražim od momaka, da daju sve što mogu. Ja se nadam da će to biti dovoljno za titulu", rekao je Milojević.

Ovo će biti treće uzastopno finale Jadranske lige u kome učestvuju dva kluba. Budućnost je bila uspješnija 2018. godine, Crvena zvezda 2019.

"Jedna i druga ekipa imaju neke prednosti. Oni su recimo u kontinuitetu u finalima, branilac titule ima veće samopozdanje, ali sa druge strane, ponekad je teže odbraniti, nego osvojiti", kaže Milojević, dodajući da sitnice mogu odlučiti pobjednika:

"Osnove košarke su najvažnije, kako šutirate slobodna bacanja, koliko imate izgubljenih lopti, koliko tačno ispunjavate ono što se dogovorite. Ko bude čvršći, ko bude pravio manje grešaka, taj će biti bliži pobijedi", apostrofirao je trener Podgoričana, rekavši da je spreman za mečeve odluke:

"Srećan sam što smo ovdje. Čestitke i Zvezdi, nije bilo lako doći do finala. Vjerujem da nas očekuju lijepe utakmice i da će ljubitelji košarke uživati. Neka bolji pobijedi", zaključio je Milojević.