Milojević predao tablu, Jovanović zvanično preuzeo Megu

Vladimir Jovanović od danas je novi trener košarkaša Mega Bemaksa, saopštio je klub navodeći da je potpisan dvogodišnji ugovor.

Jovanović je na mjestu prvog trenera zamijenio Dejana Milojevića, koji je osam godina bio na čelu stručnog štaba, i koji mu je danas simbolično predao trenersku tablu i poželio sreću.

Generalni menadžer Goran Ćakić izrazio je zadovoljstvo što će Megu sa klupe u narednim godinama voditi Jovanović koji iza sebe ima pozamašno trenersko iskustvo.

"Veliko nam je zadovoljstvo što će novi trener ekipe biti Vladimir Jovanović, koji je pored klupskih uspeha, imao i odlične rezultate u radu sa mladim igračima. Ambicije su nam se poklopile, na nama je da nastavimo da obezbeđujemo odlične uslove za rad i napredak igrača. Imamo punu veru da ćemo i sa Vladimirom Jovanovićem nastaviti da stvaramo buduća velika košarkaška imena NBA i evropske košarke", rekao je Ćakić za klupski sajt.

Novi trener Mega Bemaksa istakao je da mu je drago što su mu se ukrstili sportski putevi sa ABA ligašem Megom.

"Moj početak bavljenja trenerskim poslom je bio vezan za rad sa mladim igračima. Kasnije sam se i kroz reprezentativne akcije afirmisao u radu sa mladima, a Mega je već deceniju i više poznata po promociji jako mladih igrača koji posle igraju veoma zapažene uloge u velikim timovima i koji stižu i do NBA lige. Po onome što sam radio, za šta sam školovan, način na koji sam sagledavao košarku, ovo je praktično prilika gde smo svi na istoj talasnoj dužini", rekao je Jovanović.

Jovanović je govorio i o planovima.

"U preliminarnim razgovorima sa trenerima, došli smo do zaključka da ćemo ovaj posttakmičarski period iskoristiti na unapređivanju igračkih kvaliteta igrača, kako fizičkih tako i košarkaških. Kad budem krenuo i zvanično da radim, kada budem video ekipu, verujem da ćemo zajednički lako doći do rešenja, možda mnogo lakše nego neke druge ekipe imajući u vidu koliko mlade igrače imamo”, rekao je Jovanović.

Na pitanje kakvu Megu možemo da očekujemo sljedeće sezone, Jovanović je istakao da ona mora da bude bude intezivna u svakom segmentu igre.

"Imam iskustvo sa nekim igračima Mege koje smo zajednički prošli kroz reprezentativne akcije. Dejan Milojević je imao sjajne uspehe sa ekipom, mnogo kvalitetnih igrača je izašlo iz tog sistema. Sigurno je da ćemo forsirati sistem koji je i do sada bio i koji je pokazao uspeh”, rekao je Jovanović i dodao:

“Mega, pošto je mlada ekipa, mora u svakom segmentu igre da bude intezivna, bez obzira koji je to košarkaški elemenat. To može biti skok, odbrana, brzina… Za šta god da se dohvatimo, trudiću se da budemo intezivni jer ta mladost ne može da vam garantuje uvek prava košarkaška rešenja u ovom trenutku njihovih karijera koje su na samom početku. Greške će biti sastavni deo igre, ali bez obzira na to, intezitet i želja moraju da budu stalni".

Jovanović je rođen 4. jula 1973. godine u Čačku, a 2010. godine postao je trener Partizana i u naredne dvije sezone je osvojio pet trofeja i to jednu Jadransku ligu, dve titule u Srbiji i dva Kupa Radivoja Koraća.

Nakon Partizana karijeru je nastavio u inostranstvu. Uspješno je vodio i U18 i U20 selekcije Srbije, osvojivši sa reprezentacijom do 18 godina dvije zlatne medalje na Evropskim prvenstvima, 2009. u Francuskoj i 2017. u Slovačkoj.