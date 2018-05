Miloš Teodosić za "Nezavisne": Neću u Zvezdu ako ću samo mahati peškirom

Neću da dolazim u Crvenu zvezdu da bih sedeo na klupi, mahao peškirom i imao nikakav učinak na terenu. Želju imam, ali i plan kako to da izvedem, rekao je za "Nezavisne" Miloš Teodosić, košarkaš LA Klipersa, iza kojeg je prva sezona u NBA.

Sa 30 godina Teo, kao najbolji plejmejker Evrope, prošle godine se odlučio na odlazak preko bare i, po svemu sudeći, nije se pokajao. Povrede su režirale koliko će da igra i sezonu je završio sa prosjekom od 9,5 poena, 4,6 skokova i 2,8 asistencija. Kaže da je nekoliko puta pomislio da bi bilo bolje da je ranije otišao u NBA.

"Mislim da je iza mene dobra prva sezona. Ne mogu da budem nezadovoljan, mada znam da je moglo bolje da nije bilo povreda zbog kojih sam morao van terena. Jesam pomislio nekoliko puta da je trebalo ranije da dođem u NBA ligu, ali šta da se radi. Sada sam tu i sada ću biti maksimalan koliko mogu", izjavio je Teodosić, koji je na Starom kontinentu igrao za FMP, Borac iz Čačka, Olimpijakos i CSKA.

NN: Ko Vas je ove sezone najviše namučio?

TEODOSIĆ: Teško je reći. Da budem najiskreniji, najteže mi je da igram protiv mog saigrača Patrika Beverlija na treningu jer on je zaista strašno uporan i dobar defanzivac. NBA liga je puna sjajnih igrača i tu nema izdvajanja.

NN: Beverli i Vi ste igrali zajedno i u Olimpijakosu. Kažu da se u hotelima prijavljuje pod Vašim imenom. Kolika Vam je bio podrška kada ste došli u NBA i koliko se dopunjujete s obzirom na to da igrate na istoj poziciji?

TEODOSIĆ: To je nekad radio, sada više ne može jer sam stigao u Ameriku. Patrik je sjajan momak i mnogo vremena provodimo van terena zajedno. Mnogo mi je pomogao u prilagođavanju.

NN: Ovog ljeta imate mogućnost da izađete iz ugovora. Ostajete ili idete?

TEODOSIĆ: Rano je o tome pričati. Predstoji draft kao i pomeranje nekoliko velikih zvezda NBA lige. Tek posle toga će se znati šta se dešava u klubovima. Imam još godinu ugovora i nemam problem da je potrošim u Klipersima, ali videćemo šta će biti.

NN: Trofejna generacija igrača Španije je na zalasku. Može li Srbija biti ta koja će namučiti američki "drim tim" u narednim godinama?

TEODOSIĆ: Volim da pobeđujem protivnike, a ne samo da ih namučim, mada je kod "drim tima" to mnogo, mnogo teško. Videćemo, Španija ima odličnu ekipu, ima i dobre mlade igrače i nije samo Španija tu, ima još puno timova. Ne znam kako će sve to izgledati, videćemo na prvom sledećem takmičenju, a to je Svetsko prvenstvo, ali prvo treba da se plasiramo.

NN: Da li Vam je bilo teško što niste igrali u kvalifikacijama za SP?

TEODOSIĆ: Nisam navikao da preko leta nemam grb Srbije na grudima, ali šta da se radi. Najteže je bilo gledati Evropsko prvenstvo ispred televizora, a znaš da si mogao da pomogneš da nije bilo povrede. Ali, neka to bude poslednja povreda.

NN: Gdje vidite krunu svoje generacije u reprezentaciji Srbije? Da li su to naredne Igre? Kako vidite Srbiju u budućnosti sa mladim igračima kao što su Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Stefan Jović...?

TEODOSIĆ: Ne znam, mi smo već u zenitu, kruna će biti uskoro, ako je bude. Imamo odličan tim za koji verujem da će se u narednih nekoliko godina, makar na jednom takmičenju, pojaviti u kompletnom sastavu pa da pokušamo da donesemo medalje koje nam nedostaju. Mlađi igrači koji dolaze su sjajni i imaće lidera baš u Nikoli Jokiću, koji pokazuje da će biti veliki oslonac Srbije.

NN: Poznati ste kao veliki navijač Crvene zvezde. Da li možemo da Vas očekujemo u "crveno-bijelom" dresu prije kraja karijere?

TEODOSIĆ: Želju imam, ali i plan kako to da izvedem. Doći ću samo ako mogu da igram i pomognem ekipi, nikako drugačije, a to iz ove perspektive izgleda teško.

Kamp san koji se ostvario

NN: Jedan od Vaših dugogodišnjih snova bilo je otvaranje kampa. Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom i imate li neke planove za budućnost?

TEODOSIĆ: Jeste, kamp "TEO4" je bio san i ostvario sam ga, zahvaljujući bratu Jovanu i ostalim saradnicima. Kamp ide sjajno, ovo leto će biti treća sezona, očekujemo 1.000 dece na Srebrnom jezeru i verujemo da će svi otići s osmehom kući.

Ostaje u košarci

NN: Da li ste ikad razmišljali šta ćete da radite nakon završetka karijere? Da li Vam je želja da ostanete u košarci?

TEODOSIĆ: Ostaću u košarci sigurno. Kamp će biti jedan od mojih prioriteta, a šta ću još raditi rano je da sada pričamo. Igraću još nekoliko godina pa ću posle da razmišljam o tome.

3 srebrne medalje je osvojio sa Srbijom i to na OI 2016, SP 2014. i EP 2009.

13 trofeja osvojio je u karijeri. Najviše u dresu CSKA, i to devet.

16,1 poen po meču u Evroligi najbolji mu je skor i to u sezonama 2015/16. i 2016/17.

2016.osvojio Evroligu sa CSKA i to mu je jedini put da je bio prvak Evrope.