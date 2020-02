Milošević za "Nezavisne": Helikopteri nas prate na derbi sa PAOK-om

Solun je nevjerovatan grad, a igranje gradskog derbija protiv PAOK-a je nešto nevjerovatno i neopisivo. To treba doživjeti. Igrao sam beogradski derbi, ali ovdje je haos, kao na filmu. Na posljednji derbi do njihove dvorane pratio nas je helikopter, rekao je za "Nezavisne" dugogodišnji reprezentativac BiH i košarkaš Arisa Milan Milošević (34).

Sjajni Bilećanin već šest godina nastupa u Grčkoj. Nakon igranja za AEK, Promiteas i Lavrio od ove sezone nastupa za još jednog grčkog velikana, Aris iz Soluna. Njegov tim ne stoji baš najbolje u grčkom prvenstvu, nalazi se na pretposljednjem mjestu na tabeli, što predstavlja iznenađenje s obzirom na roster.

"Zasad slabo igramo. Ne znam kako. Imamo jako kvalitetnu ekipu sa dosta dobrih igrača. Nadam se da ćemo u što skorije vrijeme početi igrati kako treba", ističe Milošević.

Učesnik grčkog Ol stara prije dvije godine nakon kraće stanke ponovo se vraća u reprezentaciju BiH. Selektor Vedran Bosnić za utakmice kvalifikacija za Evrobasket 2021. godine pozvao je dugogodišnjeg člana bh. selekcije za dvomeč protiv Letonije i Grčke. Ako neko poznaje grčku košarku i igrače koji su se našli na spisku, onda je to svakako Milošević.

"Mnogo bolje znam Grke nego Letonce. Sa većinom igrača koji su se našli na spisku Grčke sam igrao i sigurno je da ću pomoći selektoru oko skautinga. Radi se o dobroj ekipi, to su igrači koji su tokom karijere igrali za Panatinaikos i Olimpijakos. Grčka liga je iz godine u godinu sve jača. Ipak, treba znati da oni gostuju u Tuzli, svi znamo šta je 'Mejdan' i kakva se atmosfera napravi. Jedva čekam da se okupimo u Tuzli, jer tamo sam proveo sjajan period", naglašava bh. košarkaš.

Kada su u pitanju šanse BiH u grupi u kojoj se još nalazi Bugarska, nekadašnji član Hercegovca, Slobode, Crvene zvezde, Bosne i Budućnosti poručuje da će mnogo zavisiti sa kakvim timovima će se pojaviti reprezentacije.

"Što se nas tiče, sigurno je da nas je poremetila povreda Nemanje Gordića. Puno će zavisiti hoće li se on oporaviti do početka kvalifikacija s obzirom na to da mi puno zavisimo od te pozicije koja je najvažnija. Imamo šansi, svaka utakmica je posebna, a posebno treba voditi računa na domaće utakmice. U timu je nekoliko starijih igrača koji će pomoći mladim snagama. Bilo bi lijepo da se vratimo na Evrobasket, prošli smo propustili radi nekih gluposti, nadam se da ćemo imati više pameti u ovim kvalifikacijama", rekao je popularni Minja.

Za kraj je poručio da je generalno zadovoljan onim što je napravio u karijeri, iako priznaje da zbog svog potencijala nije dostigao ono što je možda trebao. Iako već u ulazi u pozne igračke godine, Milošević ističe da se osjeća sjajno.

"Navikao sam na Grčku, osjećam se super. Zdravlje me služi, tako ne osjećam da sam toliko iskusan kao što godine kažu. Vidjećemo do kada ću se tako osjećati", zaključio je Milan Milošević.

Okupljanje bh. košarkaška zakazano je za 16. februar, a prvu utakmicu BiH igra sa Latvijom u Rigi 21. februara, dok će tri dana kasnije u Tuzli ugostiti selekciju Grčke.