Milsap upropastio Jokiću asistenciju sezone

Nikola Jokić, centar Denvera, navikao je navijače širom svijeta na lucidna dodavanja, međutim nije uvijek sve do njega.

Srpski košarkaš odigrao je odličan meč u velikom preokretu Nagetsa protiv Memfisa, a u prvom poluvremenu imao je sjajnu asistenciju za Milsapa.

Ali, na veliku žalost navijača krilni centar nije uspio da postigne koš na dodavanje Jokića i time mu je upropastio možda i asistenciju sezone.

Jokić je prošao pored Gasola, ali mu je lopta malo ispala i kroz noge bez gledanja ju je dodao do Milsapa koji nije uspio da postigne koš.

Nikola je na kraju meč završio sa 24 poena (19 u drugom poluvremenu), pet skokova i tri asistencije.

Millsap missed the layup so this pass will be lost before long but let's take a moment to appreciate that Nikola Jokic hiked the ball between two defenders right to a cutter at the rim. pic.twitter.com/kDS6G5HqiU