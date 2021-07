Milvoki izjednačio protiv Finiksa u finalu

Košarkaši Milvokija pobijedili su Finiks 109:103 u četvrtom meču finala NBA lige, čime su došli do izjednačenja u seriji 2-2.

U pobjedničkom timu Kris Midlton je bio najbolji sa 40 poena i šest skokova, dok je Janis Adetokumbo pomogao sa 26 koševa, 14 uhvaćenih lopti i osam asistencija

Sansima nije pomogla ni odlična rola Devina Bukera, koji je meč završio sa 42 poena.

Džae Krauder je stao na 15 poena i osam skokova, a Kris Pol ubacio je samo 10 koševa.

Peti meč igraće se u Finiksu u noći između subote i nedjelje.

Giannis reached a sprint speed of 15.6 mph on this steal & slam in Game 4 of the #NBAFinals, as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/QB99yNiYxz