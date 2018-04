Milvoki izjednačio u seriji protiv Bostona

Košarkaši Milvokija izjednačili su u seriji prvog kruga plej ofa protiv Bostona, u jedinom meču sinoćnjeg programa NBA lige.

Trend dobivanja domaćih mečeva između ova dva tima nastavljen je i sinoć, a Bucksi su na svom terenu upisali pobjedu rezultatom 97:86.

Po običaju, Buckse je u ovom meču predvodio Giannis Antetokounmpo, koji je sinoć imao učinak od 31 poen, 14 skokova i četiri asistencije.

Milvoki je prednost ostvario u drugoj četvrtini, koju je dobio s 26:15, a nastavak utakmice donio je izjednačenu igre, te sigurnu pobjedu domaćina.

U timu Milvokija sa po 16 poena raspoloženi su bili i Khris Middleton i Malcolm Brogdon, dok se u timu Celticsa istaknuo Jayson Tatum s 22 poena.

Odlučujuća utakmica između ova dva tima biće odigrana u subotu, 28. aprila u Bostonu.

