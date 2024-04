Milvoki na ivici eliminacije, "metla" u pustinji

​Baksi su na pragu ispadanja, noćas im je Indijana očitala novu lekciju i došla do 126:113. Bez Janisa, Milvoki nije imao odgovor, ali pitanje je da li bi mogli da pariraju i da je Grk bio spreman. Naime, domaćin, najefikasniji tim lige spakovao je 22 trojke, rekord u istoriji franšize u plej-ofu i sada ih pobjeda dijeli od polufinala. Ponovo je Majls Tarner pogađao spolja, centar Indijane je ubacio sedam trojki, 29 koševa drugi put u nizu, a dodao je i devet skokova i četiri asistencije.

On je faktor "x" serije, navijači su mu priredili ovacije na kraju, nije bilo davno kada su tražili od kluba da ga trejduje. Milvoki osim Janisa i bez Lilarda, koji je povrijedio Ahilovu tetivu u porazu u produžetku u petak. Ipak, to ne oduzima ništa Indijani koja je u sedam od devet mečeva ove sezone tukla "Jelene", uzela im mjeru i u NBA kupu. Na sve nevolje, Midlton je igrao povrijeđen, Konahton je morao zbog rebra da napusti igru, a Bobi Portis je isključen već u prvoj četvtini. Gosti su se dobro držali u prvom poluvremenu, ali nakon toga su Pejsersi dali gas i vrlo brzo stigli do +17. Milvoki je priprijetio, spustio se na dva posjeda, ali snage za preokret nije bilo. Velikih 3:1, serija se vraća u Viskonsin, ali će teško ranjeni Baksi okrenuti ovaj duel.

U polufinalu Zapada je Minesota. Počistili su Feniks, ono što je trebalo da bude poslastica prve runde pretvorilo se u dominaciju "Vukova". Četvrti meč je bio napet, ponovo je senzacionalni Entoni Edvards vodio Minesotu sa 40 pona. Vidjeli smo 23 promjene vođstva, 21 put je rezultat bio izjednačen, što govori o napetosti noćas u pustinji. Buker sa 49 poena i Durant sa 33 dali su sve kako bi ostavili Sanse u igri.

Ali, Edvards je u nastavku dominirao, ubacio je sedam trojki, a moćnim zakucavanjem odveo Minesotu na dva posjeda u finišu, na kraju su sačuvali trijumf. Ovo je njihova prva dobitnička serija u plej-ofu poslije 19 godina, prekinuta je najduža crna serija u ligi u ovom trenutku, prenose "Sportske". Zanimljivo, Minesota je u finišu ostala i bez trenera Finča koji se sudario sa svojim bekom Konlijem i morao u svlačionicu. "Vukovi" čekaju ishod duela između šampiona Nagetsa i Lejkersa u kome Denver vodi sa 3:1 i ima meč loptu kod kuće naredne noći.

U matine terminima, Klipersi su vratili brejk u Dalasu, Niksi su blizu polufinala nakon trijumfa u Filadelfiji.

Rezultati:

Filadelfija - Njujork 92:97 (1:3)

Dalas - LA Klipers 111:116 (2:2)

Indijana - Milvoki 126:113 (3:1)

Feniks - Minesota 116:122 (0:4)

