Minesota nakon produžetka u plej-ofu, Denver ispao

Košarkaši Minesota Timbervulvsa plasirali su se plej-of u zapadnoj konferenciji NBA lige, pošto su u direktnom okršaju za doigravanje kod kuće savladali Denver Nagetse u produžetku sa 112:106. Vulvsi su u plej-ofu prvi put od 2004. godine i igraće sa Hjuston Rokitsima.

U fantastičnom meču Nikola Jokić je nosio svoj tim tri i po četvrtine (17 poena u trećem periodu) i meč je završio sa 35 poena (14-25 iz igre za 46 min), 10 skokova i 3 asistencije.

Ipak, od pogotka za 99:94 Jokić nije dao nijedan koš, a Gibson ga je fenomenalno branio u nekoliko situacija koje su bile ključne za ishod – pri neriješenom rezultatu u posljednjem napadu Denvera u regularnom dijelu, zatim i u produžetku kada su Nagetsi prvi put bili na +1, a onda i na -1.

Osim Jokića, kod Nagetsa su dobri bili Vil Barton sa 24 poena (9-22 iz igre), 8 skokova i 5 asistencija, Džamal Marej imao je 20 poena (8-18 iz igre) i po 6 skokova i asistencija, a Milsep i Geri Heris dodali su po 10 poena.

Timbervulvse je predvodio Džimi Batler sa 31 poenom (10-21 iz igre) i po 5 skokova i asistencija, Karl-Entoni Tauns imao je 26 poena (12-19 iz igre) i 14 skokova, Endru Vigins dao je 18 (5-9 iz igre), Džef Tig 17 poena (6-13 iz igre, 7ast), a Nemanja Bjelica nije se upisao u strelce (0-4 iz igre za 11 min, 2sk, 3ukr. lopte, 1 izg. lopta).

Denver je u prvoj četvrtini vodio 18:17 na 4:50 minuta do prvog dužeg odmora i novo vođstvo nije imao sve do produžetka i pogotka Bartona za vođstvo 104:103. To govori o tome koliki je put Denver prevalio i koliko se dobro držao – Vulvsi su sve vrijeme vodili, a na četiri i po minuta do kraja bilo je 99:91.

Tada je Jokić pogodio trojku i napokon mu se pridružio još neko (Marej sa pet poena u nizu), pa je Denver uveo meč u dramu.

Pogodili su Batler i Marej potom jako teške šuteve, a onda su obje ekipe protraćile po napad, Denveru je čak i isteklo vrijeme. Promašaji su se dalje ređali – Gibson na jednoj, Jokić na drugoj strani, onda i Batler na 4,4 sekunde do kraja i Denver je tražio tajm aut.

Lopta je išla na Jokića na niskom postu, ali mu je Gibson ukrao loptu na 1,6 sekundi do kraja i tražio je tajm aut. Uslijedio je loš napad Minesote i promašaj Kroforda skoro sa centra.

Drama se nastavila i u produžetku, a Denver je poveo trojkom Bartona u posljednjoj sekundi napada za 104:103. Razmijenili su timovi koševe, a onda je Denver odbranio i imao vođstvo i napad – međutim, Gibson je treći put u nizu sačuvao Jokića i natjerao ga na nemoguć šut, a na drugoj strani je Tig pogodio flouter sa istekom napada za prednost Vulvsa 107:106.

Išao je opet napad na Jokića, okrenuo je Gibsona, ali je promašio cijeli koš i napad je istekao. Na drugoj strani Batler je bio polovičan sa penala za 108:106, a Barton je promašio flouter iz dobre pozicije za izjednačenje. Vigins je fauliran na 14,6 sekundi do kraja i pogodio je oba za 110:106, kada je meč odlučen.