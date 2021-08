Mirotiću godišnje 4,5 miliona evra

Crnogorac Nikola Mirotić najplaćeniji je košarkaš u Evropi sa godišnjom zaradom od 4.500.000 dolara.

Renomirani košarkaški sajt Eurohoops objavio je spisak igrača s najvećim platama u Evroliga i na njoj prednjače klubovi iz Španije i Turske.

Iza krilnog centra Barselone je dvojac iz Anadolu Efesa Šejn Larkin (3,7 miliona) i Vasilije Micić (tri miliona), a slijede Nikola Milutinov (CSKA, 2,5 miliona), Jan Veseli (Fenerbahče 2,3 miliona), Valter Tavares (Real Madrid, dva miliona), Nando de Kolo (Fenerbahče, 1,9 miliona), te četvorica košarkaša koji zarađuju po 1,8 miliona, a to su Toronike Šengelija (CSKA), Kostas Slukas (Olimpijakos), Nik Kalatis (Barselona) i Kori Higins (Barselona).

Poznati sajt kaže da je pandemija srezala primanja.

"Dešavanja na tržištu ovog ljeta nastavak su svega što se dogodilo 2020. godine. Svijet sporta i dalje pokušava da se oporavi od kovida, a vrijeme kada je dva miliona po sezoni u Evroligi bilo lako dostižna meta za najbolje čini se da je prošlo, osim uz neke jedinstvene izuzetke. Zato se pravljenje top 10 ove godine pokazalo kao relativno lak zadatak, jer su se u većini slučajeva igrači i klubovi više fokusirali na pregovore o dužim ugovorima i pristupačnijim platama nego na bilo šta drugo", navodi Eurohoops.

Dodaje se da bi s novim kolektivnim ugovorom između Evrolige i Sindikata igrača (ELPA) ovo ljeto moglo da bude posljednje u kojem Eurohoops objavljuje nezvanične sume:

"Sporazum uključuje desetostepeni sistem za plate igrača od 250.000 do 3.5000.000 evra ili više, koji će biti poznat svim klubovima Evrolige i dati čvršću osnovu za pregovore o transferu. Nažalost, ne očekuje se da će ove informacije biti javne, pa bi tačna suma i dalje mogla da ostane mistična."

Napominje se da su iznosi plata u američkim dolarima radi lakšeg poređenja sa zaradama u NBA. Takođe su to neto sume, a ne bruto, kao u SAD:

"Najteži dio pri utvrđivanju konačnih cifara stavraju različite poreske stope od zemlje do zemlje, jer u nekim državama se porezi smanjuju, kao što se to nedavno dogodilo u Grčkoj, ili rastu, poput Turske, gdje se porezi ove godine uvećani sa 17 do 37 odsto."

Sajt navodi da su plate nekolicine igrača milanske Olimpije tik ispod ovih pobrojanih (Malkolm Dilejni, Serhio Rodrigez i Nikolo Meli).

"Brojni ugovori su blizu 1,5 miliona evra. Najmanje tri igrača Reala, uključujući i novajliju Tomu Ertela, nalaze se u tom rangu. Takođe, zarada Skotija Vilbekina (Makabi) je blizu te sume, dok je plata novog centra Barselone Sertača Šanlija znatno iznad milionskog praga. Tri igrača koji su bili redovni u top 10 izgubila su mjesto. Aleksej Šved, koji je prošle godine imao 2,5 miliona dolara od Himkija, dobio je veliku nadoknadu od sada već bivšeg kluba i prilično skromnu platu u CSKA. Serhio Ljulj, koji je ostao u Realu, čak i ako nikada nije bilo zvaničnog saopštenja o njegovom produžetku ugovora, takođe je pao znatno ispod dva miliona, koje je dobijao ranije. Majk Džejms, koji je imao sličan ugovor sa CSKA kao Nikola Milutinov, nije se našao na spisku, jer je u pregovorima za raskid saradnje", navodi Eurohoops.

