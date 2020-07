Mirza Teletović izabran među najbolje evropske košarkaše

FIBA Evrope pokrenula je veliku anketu u kojoj se bira najbolja petorka u 21. vijeku, tačnije od 2000. godine do sada.

Tokom protekla tri mjeseca izabrane su najjače petorke Hrvatske, Turske, Rusije, Francuske, Srbije, Italije, Litvanije, Češke, Grčke, Latvije, Španije, Gruzije, Slovenije, Izraela i Njemačke, a posljednji izbor je bio najbolja petorka "Ostatka Evrope".

Uz Mirzu Teletovića u idealnom timu su i Bo Mekaleb (Sjeverna Makedonija), Pero Antić (Sjeverna Makedonija), Jon Stefanson (Island) i Adam Hanga (Mađarska).

Oni su pobijedili u konkurenciji Lula Denga, Predraga Drobnjaka, Marcina Gortata, Vlade Ilievskog, Jonasa Jerebka, Peteri Koponena, Laurija Markanena, Nikole Pekovića, Džefrija Tejlora, Sema Van Rosoma i Nikole Vučevića.

FIBA Evrope će od ovih izabranih 75 igrača odrediti 24 koja će se boriti za najbolju petorku 21. vijeka.

