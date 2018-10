Mirza Teletović uručio dres Anelu Sejdiću

Mirza Teletović, nekadašnji kapiten košarkaške selekcije BiH, družio se sa Anelom Sejdićem, koji je uplatio 2.600 KM na aukciji za teško bolesnu jednoipogodišnju djevojčicu Dalal, licitirajući za potpisan dres bh. košarkaša.

Teletović je tom prilikom obećao Sejdiću da će mu lično uručiti dres kada bude u BiH, s obzirom na to da Anel živi i radi u Austriji.

"Vidite ovog čovjeka koji stoji pored mene i s mojim dresom... Njegovo ime je Anel Sejdić! Običan je momak iz Bijeljine, koji živi u Austriji. Ima porodicu, suprugu, djecu i živi običnim porodičnim životom. Radi i prehranjuje svoju porodicu, pomaže roditeljima koliko može, a uz sve to je i veliki humanitarac i čovjek. Prije nekoliko mjeseci na aukciju sam stavio svoj dres sa potpisom kako bismo pomogli maloj lavici Dalal. Obećao sam da ću čovjeku koji najviše ponudi novca za moj dres lično stisnuti ruku i zahvaliti mu, a jučer sam to uradio. Ponosan sam što među nama ima ljudi kao što su Anel i njegova porodica. Zajedno smo proveli više od sat vremena i smijali se i družili kao da se znamo godinama. Anel je za našu malu lavicu Dalal, koja se i dalje liječi, uplatio 2.600 KM i otkrio mi da mu je, uprkos činjenici što je čovjek koji živi od svoje plate, osnovni motiv bio pomoći koliko je to u njegovoj moći. Anele, hvala ti što si čovjek i sretan sam što sam te upoznao", rekao je Teletović.

Sejdić je istakao da je želio pomoći te da je veliki kolekcionar dresova košarkaških i fudbalskih reprezentativaca BiH.

Na konstataciju da je uplatio zaista veliki iznos, dodao je kako su njegova porodica i on odlučili pomoći maloj Dalal i da uopšte nisu razmišljali o iznosu.

"Drago mi je ako je uplata pomogla našoj Dalal. Pratim njeno liječenje i radujem se svakoj pozitivnoj informaciji. I ranije sam se uključivao u humanitarne akcije, a kada je Mirza objavio video i rekao da će on lično uručiti svoj dres, odlučio sam licitirati i, hvala bogu, sve je prošlo u najboljem redu. Čekali smo neko vrijeme na upoznavanje, ali nije mi žao, jer me Mirza oduševio svojom skromnošću i dobrotom, a najvažnije od svega jeste da smo zajedno dali mali doprinos za liječenje naše Dalal", kazao je Sejdić.