Moćna Igokea novom pobjedom zasjela na čelo ABA lige

Košarkaši Igokee nastavili su sa blistavim izdanjima u ABA ligi.

Aleksandrovčani su danas u Laktašima u 10. kolu rutinski savladali ekipu Mornara sa 84:64 i tako bar na dan zasjeli na čelo regionalnog takmičenja. Puleni Vladimira Jovanovića sada imaju skor 8-2 (18 bodova). Prije ovog kola Crvena zvezda je bila vodeća sa omjerom 8-1 (17), a sutra se sastaje sa Cibonom.

Igokea je dominirali od početka do kraja protiv tima iz Bara koji drži fenjer tabele (1-9). Nakon prvih 10 minuta su imali plus 9 (22:13). Do odlaska na odmor “igosi“ su otišli na nedostižnih plus 17 (47:30). U nastavku su domaći iskontrolisali rezultat, u trećoj dionici su imali velikih 65:43, a u posljednjoj rutinski priveli meč kraju i upisali osmu pobjedu u sezoni.

Najefikasniji u pobjedničkom timu timu su Nikola Tanasković sa 19 poena, Dragan Milosavljević je dodao 10, a Stefan Mudi takođe 10. U narednom kolu Aleksandrovčani gostuju ekipi Krke protiv koje imaju priliku da nastave impresivan niz ove sezone na Jadranu.

