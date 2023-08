Moćni "orlovi" raširenih krila na Italiju

Košarkaši Srbije superiorno su osvojili grupu B na Svjetskom prvenstvu.

“Orlovi“ su ostvarili tri pobjede i sa maksimalnim skorom (3-0) idu u osminu finale gdje će se u novoformiranoj grupi sa Italijom i Dominikanskom Republikom boriti za plasman u četvrtfinale (prenose se sve pobjede i porazi). Srbija dakle, već 1. septembra (petak) igra protiv Italije, a dva dana kasnije protiv Dominikanaca.

Nakon sigurnih pobjeda nad Kinom i Portorikom, srpski košarkaši su danas u Manili savladali i selekciju Južnog Sudana sa 115:83 . Puleni Svetislava Pešića su odigrali sjajan meč protiv izuzetno neugodne afričke reprezentacije. Opravdali su ulogu favorita, ali jasno je da ih tek sada očekuju pravi izazovi na Mundobasketu. Perfektan meč odigrali su Nikola Jović, Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov. Srbija je danas ubacila čak 16 trojki.

Srbija je ponovo sjajno otvorila meč. Trojke su odmah pogodili Bogdan Bogdanović i Nikola Jović, bilo je 10:5 za nepuna tri minuta. Sudance je na početku održavao šut za tri poena. U petoj minuti srpski tim je imao 16:10 poslije novih poena košarkaša Majamija, ali poslije tajmauta afrička selekcija pravi seriju 4:0 (14:16).

“Orlovi“ su igrali raznovrno i lepršavo u prvoj dionici. Nikola Jović i Nikola Milutinov su minut i po do kraja prvog perioda odveli Srbiju na plus 8 (27:19). Poslije prve četvrtine u kojoj je Jović postao 10 poena, a Bogdanović i Milutinov po osam, Srbija je imala ugodnih plus 10 (30:20). Drugu četvrtinu Sudanci otvaraju sa dvije trojke (26:32), ali veoma brzo je Srbija vratila dvocifrenu prednost (37:26) i to poslije nove trojke Bogdanovića. Afrički tim se nije predavao, pokazao se kao jako neugodan rival. Ipak, pametnom igrom, prije svega igrom na Milutinova, Srbija je na odmor otišla sa ugodnih plus 17 nakon nove trojke fenomenalnog Bogdanovića. Najefikasniji nakon prvog dijela bili su Bogdanović sa 15, Milutinov i Nikola Jović su dodali po 13.

Drugo poluvrijeme počelo je trojkom fenomenalnog Nikole Jovića i poenima Bogdanovića za tada velikih plus 22, a zatim je Jović pogodio novu trojku uz prekršaj za plus 26 (65:39). Već tada je bilo jasno da će Srbija upisati novu pobjedu. Do kraja nije bilo neizvjesnosti. Pešić je mogao rotirati i odmarati igrače za naredne izazove koje slijede. U posljednju dionicu se ušlo pri rezultatu 83:65.

U posljednjem periodu Srbija rutinski održavala prednost. Bilo je vremena i za atraktivne poteza. Sve u svemu, “Orlovi“ su na najbolji mogući način najavili meč sa Italijom, najvažniji na Mundobasketu.

Nikola Jović je odigrao savršenu utakmicu, vjerovatnu najbolju u karijeri. Imao je 25 poena uz nevjerovatan postotak šuta (5-5 za tri, 4-4 za dva). Bogdanović je upisao 23 poena uz devet asistencija, a Milutinov je na kraju imao 17 poena i 10 skokova. Treba izdvojiti učinke Ognjena Dobrića (12 poena) i Stefana Jovića koji je imao 13 asistencija.

Obzirom kako se rezultat kretao, Pešić u ovom susretu nije imao potrebu da koristi Aleksu Avramovića i Filipa Petruševa. Ko će biti drugi putnik iz grupe B u osminu finale biće poznato nakon duela Kine i Portorika koji se igra danas. Druga faza takmičenja počinje u petak.