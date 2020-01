"Moj mentor" - kako je Kobi pomogao Novaku da se vrati u vrh?

Zvaničan sajt ATP podsjetio nas je veliko prijateljstvo Novaka Đokovića i tragično preminulog - i legendarnog - Kobija Brajanta.

Brajant je u nedjelju u prijepodnevnim časovima poginuo u padu helikoptera, a zajedno s njim stradala je i njegova trinaestogodišnja kćerka Điđi.

ATP podsjeća na izjave Đokovića i Brajanta, koji su podijelili priču kako je popularni Mamba pomogao srpskom igraču da se prebrodi sve mentalne i fizičke prepreke.

"Kobi je jedan od mojih mentora. Imao sam nekoliko telefonskih razgovora s njim. Naravno i viđali smo nekoliko puta u prethodnih par godina. Kada sam prolazio kroz povredu lakta mučio sam se mentalno i emocijalno... da se nosim sa svim tim različitim stvarima koje su mi se dešavale... pad na ATP listi, zatim povratak u vrh, Kobi je bio jedan od ljudi koji su mi davali vredne savete i smernice da verujem u sebe u taj proces", rekao je Novak i dodao:

"Veoma sam zahvalan što je bio tu za mene, kao podrška. Volim Kobija, ko ga ne voli? On je sjajan čovek i jedan od najbolji košarkaša, a i uopšte sportista svi vremena".

Brajant je posetio US open 2019. godine kada je za ESPN otkrio kako je pomagao Novaku u njegovom procesu povratka u vrh.

"Novak je prolazio kroz sljedeći proces - 'fizički nisam tamo gdje sam nekada bio. Kako da se prilagodim'. Pričali smo o tome mnogo, o prihvatanju toga da sportista sebi kaže - 'nisam ono što sam nekada bio'", rekao je Brajant i dodao:

"Novak je moj čovjek. Imamo sjajnu i dugu prijateljsku vezu".

Konačan ishod znamo, Novak se poslije povrede lakta vratio na pobjedničku stazu osvojivši veliki broj trofeja, a veliku ulogu u tom procesu imao je sam Kobi.

(B92.net)

Almost forgot. Me and Djokovic right before team mtg pre game! #differentanimalsamebeast pic.twitter.com/cLW6sMsZBG