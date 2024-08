Monako doveo NBA pojačanje

Monako je prošle sezone “promašio” sa Kemba Vokerom, a ovog ljeta pokušaće da pogodi sa igračem koji jako dobro poznaje FIBA košarku, Furkanom Korkmazom.

Klub iz Kneževine potvrdio je dolazak krila koji je donedavno nastupao u NBA ligi.

Korkmaz je sa ekipom Saše Obradovića potpisao ugovor na jednu sezonu, uz opciju da se nakon toga saradnja nastavi.

''Prethodne sezone sam vidio koliki je potencijal Monaka. Mislim da mogu da pomognem timu da osvoji Evroligu. Osvajanje Evrolige je moguće, ali svaki igrač mora pružiti maksimum i biti posvećen – kako na terenu tako i van njega'', rekao je Korkmaz.

Turski košarkaš je u NBA ligi igrao za Filadelfiju, koja ga je u februaru proslijedila u Indijanu, ali su ga Pejsersi odmah otpustili.

Korkmaz je karijeru počeo u Efesu, a sa turskim klubom je tri sezone igrao u Evroligi.

Après sept saisons sous le maillot des Philadelphia Sixers en NBA, le sniper turc (27 ans, 2m01) vient apporter son shoot et son expérience au plus haut niveau Communiqué et interview à retrouver sur notre site … pic.twitter.com/KImHeMOPN8