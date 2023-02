Monako opet bolji od Asvela

​Košarkaši Monaka pobijedili su Asvel sa 87:75 u 24. kolu Evrolige.

Monako je ovim trijumfom stigao do učinka od 15 pobjeda i devet poraza, dok je Asvel upisao 16 poraz i to treći u nizu, uz to imaju osam pobjeda.

Ekipu Saše Obradovića je predvodio Džordan Lojd koji je imao 19 poena, dok su Dijalo i Moteijunas sakupili po 12 poena.

Kod Asvela koji je ponovo izubio od Monaka, najefikasniji je bio Obasohan sa 11, a Nua i Tajus su imali po deset poena.

U sljedećem kolu Monako će gostovati Barseloni, dok će Asvel igrati protiv Anadolu Efesa.