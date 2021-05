Monako u šoku poslije osvajanja Evrokupa

Mirko Ocokoljić, pomoćni trener košarkaša Monaka, koji su osvojili drugo po kvalitetu evropsko klupsko takmičenje kaže da je tim i dalje u šoku.

Pobjedom nad Uniksom u finalu, Monako je napravio veliko iznenađenje i tako obezbijedio učešće u Evroligi naredne sezone.

Ocokoljić je u intervjuu Tanjugu istakao da je ovaj uspjeh izuzetan sportski podvig.

"Do trofeja smo došli sa samo osam profesionalaca. U timu smo imali još dva juniora, praktično tinejdžera. Budžet nam je, zbog svih probelma sa kovidom, bio prepolovljen. Napravili smo najjeftiniji tim u posljednjih nekoliko godina, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da se do prije samo devet godina Monako takmičio u četvrtoj francuskoj ligi", ističe Ocokoljić.

Shodno veličini uspjeha, u Monaku su svi još pod utiskom, a naročito predsjednik kluba Ukrajinac Sergej Dijadečko.

"On bukvalno ne može da priča od sreće. Ne ispušta pehar iz ruku i samo ponavlja ovo je nevjerovatno. Prethodnih godina je zaista ulagao mnogo novca, još dok je vodio brigu o ukrajinskom Donjecku. Uporno je pokušavao da dođe do Evrolige, a to se konačno desilo u godini sa poimence ubjedljivo najslabijim timom i najmanjim budžetom".

Po riječima Ocokoljića, ključni igrač u timu Monaka bio je nekadašnji prvotimac Crvene zvezde Matijas Lesor, koji je sasvim slučajno došao u Kneževinu:

"Lesor je stigao kao zamjena za Vladimira Štimca, koji je početkom sezone dobio unosnu ponudu iz Kine i nismo mogli da ga zadržimo. Međutim, od njegovog obeštećenja smo angažovali Lesora, što se ispostavilo kao pun pogodak. Ovo mu je bila prva sezona da je imao ulogu glavnog centra. Unaprijedio je igru na niskom postu, znao je kako da se postavi i u odbrani i u napadu. On je sjajan momak i neviđeno je napredovao", kaže Ocokoljić i dodaje da u kreiranju velikog uspjeha ne treba zanemariti ni faktor sreće koji je bio naklonjen ekipi Monaka:

"Dobra stvar za nas je bila što se francusko prvenstvo od početka sezone igralo sa prekidima zbog problema sa virusom korona. To nas je na neki način spasilo, jer smo u skraćenoj rotaciji uspijevali da zadržimo svježinu. Međutim, moram da naglasim da su momci čitave sezone odigrali nevjerovatno. Teško da mogu riječima da opišem tu energiju".

Ocokoljić naglašava da posljednjih godina košarka u Monaku polako, ali sigurno preuzima primat nad fudbalom.

"Priređen nam je veličanstven doček, potom i velika proslava. Organizuje nam se i prijem kod princa Alberta. Sva pažnja publike se preusmjerava na košarku što i ne čudi ako se u obzir uzmu ostvareni rezultati", rekao je Ocokoljić i podsjetio da je Monako bio i vicešampion FIBA Lige šampiona 2018. godine.

Osvajanje Evrokupa je svakako kruna saradnje Ocokoljića sa crnogorskim trenerom Zvezdanom Mitrovićem, šefom stručnog štaba Monaka:

"Sve je počelo još 2015. godine kada je on preuzeo Monako, koji se tada takmičio u Drugoj ligi. Pomagao sam iz Beograda oko skautinga i kad se plasirao u Prvu ligu priključio sam se njegovom stručnom štabu. Tri godine smo osvajali Liders Kup i tri puta bili prvi na kraju ligaškog dijela prvenstva, ali nismo uspijevali da dođemo do titule", kaže Ocokoljić i podsjeća na krajnje neobičan splet okolnosti pod kojim su se on i Mitrović, nakon godinu dana, ponovo našli u ekipi Monaka:

"Prošle takmičarske godine smo bili u Asvelu, sa kojim smo osvojili titulu prvaka Francuske, baš u duelu sa Monakom u finalu. Međutim, vlasnik kluba Toni Parker želio je da pruži šansu svom rođenom bratu Pjeru, koji je takođe trener. Zvezdan i ja smo napustili klub, a prostor za saradnju sa Monakom se ponovo otvorio kada je Saša Obradović otišao u Zvezdu. Sve ostalo je istorija", rekao je Ocokoljić, koji je ove sezone zbog zdravstvenih problema Mitrovića na čak šest utakmica samostalno vodio tim i upisao svih šest pobjeda među kojima je najznačjanija nad Unikahom u Malagi.

Apetiti Monaka su nakon osvajanja Evrokupa naglo porasli, pa uprava kluba sada očekuje i tulu u nacionalnom šampionatu:

"Trenutno smo u dobroj poziciji, jer smo vodeći tim sa samo dva poraza. Međutim, pitanje je kako će okončati prvenstvo. Gotovo je sigurno da plej-ofa neće biti, da će šampion biti prvak nakon ligaškog dela. Za manje od mjesec dana bi trebalo da odigramo čak 16 zaostalih ligaških utakmica, jer reprezentacija Francuske sa pripremama za Olimpijske igre treba da počne 22. juna".

Što se tiče planova za budućnost i učešća sa Monakom u Evroligi, Ocokljić trenutno nije mogao ništa da precizira:

"Mnogo je nepoznanica, a jedino što je sigirno da saradnjom ostajem vezan za Zvezdana Mitrovića. Ugovor nas sa Monakom vezuje do kraja sezone. Sigurno će biti ponuda i drugih klubova. Još se ne zna kakav će biti budžet Monaka za narednu sezonu, da li će renovirati svoju halu ili će mečeve Evrolige igrati u Antibu, tako da će se o svemu tome razgovarati po završetku sezone", zaključio je Ocokoljić.

