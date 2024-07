Moneke stavio tačku na priču o dolasku u Partizan

Mnogo polemike vodilo se prethodnih meseci o dolasku Ćime Monekea u Partizan. Zbog privrežnosti prema navijačima srpskog tima, brojni portali selili su košarkaša Baskonije u Beograd, često šetajući ga i u ostale klubove Evrolige, pa je momak iz Nigerije odlučio da još izađe u javnost i demantuje vesti o selidbi iz Španije.

MVP igrač FIBA Lige šampiona iz 2022. godine oglasio se putem društvenih medija i potvrdio kakvi su mu planovi za narednu sezonu.

"Iskreno ne znam ko više smišlja ove glasine, ali stvarno postaje zamarajuće. Ja sam igrač Baskonije i vrlo sam uzbuđen zbog naredne sezone. Pričao sam sa trenerom Lasom juče i mislim da imamo šansu da uradimo nešto posebno ove sezone", napisao je Moneke "ljutito" i time stavio tačku na cijelu ovu priču.

Košarkaš Baskonije prosječno je bilježio 14 poena i 6.6 skokova protkle sezone, čime je zavredeo poštovanje brojnih Evroligaša, ali je i pored raznih ponuda, ipak odlučio da ostane u španskom klubu.

Njegova otkupna klauzula u Baskoniji procijenjena je na 1.5 miliona evra i prema pisanjima domaćih medija, visoko obeštećenje Španaca glavni je razlog što naturalizovani Australijanac nije prešao u Partizan ovog ljeta.

I genuinely don’t know who is making up all these rumors but they’re getting tiring. I’m a Baskonia player and I’m really excited for this season. I spoke to Coach Laso yesterday and I think we have a chance to do something special this season