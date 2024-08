"Možda Partizan bude kao mi prošle sezone"

Direktor Panatinaikosa Sani Bećirović istakao je da grčki klub sa velikim optimizmom dočekuje narednu sezonu, a osvrnuo se i na novi tim Partizana.

PAO brani šampionski trofej Evrolige, a ekipa Ergina Ataman nada se visokim dometima i u sezoni 2024/25.

"Apsolutno! To je i rečeno svima na kraju prošle sezone, da moramo da znamo šta nas očekuje naredne godine: ’Sada svi idite kućama, neka vam bude dobro ljeto, ali, ljudi, sljedeće sezone smo opet tu da ponovimo ovo’! Evo vam jedna informacija. Svi igrači su već uveliko u Atini! Rade individualno, posebno Grci jer su dosta brzo ispali sa kvalifikacija za Olimpijske igre. Stvarno se veselim novoj sezoni i mislim da ćemo biti pravi", rekao je Bećirović za Meridian Sport.

"Mislim da smo u Panatinaikosu napravili ono što je bilo potrebno nakon onako uspešne sezone – zadržali smo praktično cijeli tim! Na to smo dodali Lorenca Brauna, jer mislimo da nam uz Kostasa Slukasa, koji je bio generator i kreator, treba još jedan takav igrač u slučaju lošeg dana ili, ne daj Bože, povrede. Još smo na marketu za jednog visokog igrača. Ako tržište ponudi pravog – to će biti to. Svi čekamo sezonu sa još većim sportskim nabojem, jer znamo da je dosta lakše osvajati nego braniti titulu. Ali, mislim da su momci, svi od prvog do posljednjeg, spremni za to što nas čeka", jasan je bivši slovenački plejmejker.

Bećirović se osvrnuo i na konkurenciji u Evroligi.

"U prvom redu mislim da je Fenerbahče bio dosta dobar na tržištu, aktivan, da je napravio baš dobre korekcije. Onda je tu Monako koji je isto malo promenio tim, dodao ono što im je možda falilo. Čekam da vidim i kakav će biti Milano. Zvezda i Partizan su apsolutno timovi koji su izmešali baš dobro. Pogotovu Partizan, kojeg svi priželjkujemo da vidimo kako će to da funkcioniše. Jer, na jednoj strani su nov tim, novi igrači, a na drugoj očekivanja publike i svih drugih koja su u Beogradu izuzetno velika. Mislim da će Evroliga biti jača".

Kao neko ko je sarađivao sa Željkom Obradovićem, Bećirović je dobio pitanje koliko je čudno da se promeni cijela ekipa tokom ljeta i da u njoj ostane samo jedan igrač iz minule sezone, pošto je to slučaj sa Partizanom.

"Jeste i nije, posebno u današnje vrijeme kada se dosta mijenja. Dobro, Partizan je primjer gdje su stvarno promijenili kompletan tim, ali isto smo i mi prošle godine uradili. Uvijek kad se dođe do nekog početka ciklusa, neophodno je da se nešto tako napravi. Možda… Ne baš možda, zaista jeste dosta direktan potez, ali kao i uvijek kada u životu dođeš do tačke gdje je potrebno okrenuti skroz novi list, mora tako da se radi. Mi smo to napravili prošle godine. Niko nije očekivao da će biti takva sezona, iako smo svi priželjkivali i tiho želili. Ali, eto, poklopile su se kockice. Možda bude tako i Partizanu ove godine. Nikada se ne zna. Stvarno svi u svijetu košarke i Evrolige čekamo da vidimo kakav će biti taj novi tim", poručio je Bećirović, prenosi b92.

