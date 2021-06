Mujanović: Potajno sam očekivala dobar rezultat BiH na EP

Dobro smo se pripremali za Evropsko prvenstvo, imamo kvalitetnu reprezentaciju i potajno sam očekivala dobar rezultat, rekla je legendarna Razija Mujanović, tim menadžer ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Košarkašice BiH na startu Evrobasketa, na koji su se plasirale posle 22 godine, napravile su senzaciju ubjedljivom pobedom protiv favortita Belgije (70:55), a u drugom kolu grupe C savladale su i Tursku (64:54).

"Jedino sam se plašila našeg neiskustva na velikim takičenjima, ali uspeli smo i to da prevaziđemo. Sasvim zasluženo smo dobili ove dvije utakmice. Uspjeli smo da posložimo ekipu po evropskim standardima. Pokriveni smo i sa visokim i sa niskim igračima, kompletan smo tim. Na stranu pojedinici koje imamo, dva odlična centra Maricu Gajić i Žonkel Džons, imamo i kvalitetne igračice i na spoljnoj liniji", rekla je Mujanovićeva Tanjugu.

Bivša reprezentativka Jugoslavije osvrnula se na to šta su najveći aduti BiH.

"Bez obzira što imate dobre pojedince, važno je da tim igra dobro. Mi ne forsiramo Džons, koja je najbolji igrač, da ona sve sama nosi. To se vidjelo protiv Belgije, kada je iskočila Nikolina Babić. Naš plus je to što protivničke ekipe nikad ne mogu da znaju koja će naša igračica da iznenadi", smarta Mujanovićeva.

BiH će sutra od 12 sati igrati posljednji meč grupne faze protiv Slovenije i boriće se za prvo mjesto u grupi, koje direktno vodi u četvrtfinale EP u Španiji i Francuskoj.

"Kada dobro otvorite veliko takmičenja, sigurno je da dobijete još jedan dodatni motiv i veću sigurnost. Samo razmišljate o pobjedi, svaki pojedinac je dobio samopouzdanje, ali gledajući Sloveniju i nas, mislim da smo mi kvalitetnija ekipa. Iskustvo igranja na velikoj sceni je na strani Slovenije i zbog toga su jedino u prednosti", rekla je Mujanovićeva.

Olimpijska vicesampionka iz 1988. godine govorila je i o košarkašicama Srbije, koje na ovom EP brane bronzau medalju osvojenu pre dve godine u Beogradu.

"Srbija ima kvalitetnu ekipu i iskusnog trenera Marinu Maljković. Ukoliko se ukaže prilika da naprave bolji rezultat od onog sa EP 2019. godine, Srbija će to iskoristiti. Teško je prognozirati i kao igrač nisam voljela da prognoziram kako će se ko plasirati. Mnoge stvari se dešavaju na velikim takmičenjima, važno je da kompletan tim bude zdrav. Ne bih prognozirala kakav će biti poredak", zaključila je Mujanovićeva.