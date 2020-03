Mulaomerović: Sukobi FIBA i Eurolige nisu dobri za košarku

Damir Mulaomerović, proslavljeni košarkaš, nekada selektor i trener reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kosova, te Slobode (Tuzla), Cibone (Zagreb) i Prištine, od nedavno je trener u stručnom štabu Hrvatske i ponovo šef stručnog štaba matične Slobode.

U kvalifikacijama za Eurobasket Hrvatska je startala odlično. Omjer 2:0 donio je neophodni mir pred izazove koji im slijede u ovoj godini.

"Moram reći da smo prezadovoljni. Kada se pogledaju svi ostali rezultati iznenađenja je bilo, šokantnih poraza. Srbija izgubi od Gruzije, jedna Španjolska izgubi na svom terenu, bez obzira kakvi su rosteri bili, sve te reprezentacije su se pripremale i sve su imale određeni broj dana da se spreme. Možemo biti prezadovoljni jer smo u veoma kratkom roku skupili jednu homogenu grupu igrača koji su sjajno odgovorili na ono što smo mi postavili. Sama činjenica da smo primili najmanje poena govori dosta toga i na koji smo način igrali, da smo veliku pažnju posvetili odbrani", rekao je za Anadoliju Damir Mulaomerović.

Od 23. do 28. juna u Splitu reprezentaciju Hrvatske čeka kvalifikacioni turnir za odlazak na Olimpijske igre u Tokio. Upravo reprezentacija koja je otvorila kvalifikacije, pojačana igračima iz Eurolige i NBA nastojat će izboriti plasman na Olimpijadu.

"Apsolutno. Mislim mi smo prvo stavili fokus na ove dvije utakmice kako bi dobili mir. Sama činjenica da je Hrvatski košarkaški savez preuzeo organizaciju za taj turnir govori da su ambicije apsolutno da se osvoji prvo mjesto i da se plasiramo na Olimpijske igre. Već vlada određena euforija, ljudi se poslije dvije pobjede zaželjeli i zapalili i vjerujem da će biti fantastična atmosfera u Splitu", kazao je Mulaomerović.

Problem svim reprezentacijama stvaraju FIBA prozori koji nisu usklađeni sa sezonom u Euroligi i NBA. Sukob koji tinja na relaciji FIBA – Euroliga, prema mišljenju Mulaomerovića, nije dobar za košarku.

"To je objektivno problem, ali je problem svima. Mislim da i ti FIBA-ini prozori i svi ti sukobi koji se događaju između FIBA-e i Eurolige sigurno nisu dobri za košarku. Međutim činjenica je da je svima tako, da niko ne može da računa na kompletne rostere", naglasio je Mulaomerović.

Sa Slobodom je Mulaomerović ostvario prvi cilj – izboren je opstanak u ABA ligi 2. Međutim, ako Tuzlaci hoće da i dogodine igraju u regionalnom takmičenju vizu za plasman moraju obezbijediti kroz Ligu Bosne i Hercegovine.

"Moram priznati da je bila jako teška situacija, jako složena i cijela ta priča u situaciji kada sam ja došao bila je dosta, dosta teška. Neke analize poslije koje sam napravio, mislim da smo napravili jedan fantastičan posao, prije svega što smo to radili u jednom kratkom vremenskom roku. Neki igrači su otišli, neke smo morali dovesti. Veliki je problem je bio što su kvote za strance bile ispunjene. Mogli smo dovesti samo jednog igrača tako da je vrlo bilo u tom segmentu djelovati i realizovati. Međutim jedna sjajna skupina momaka, mislim da su vrlo brzo prihvatili mene i moj način rada. Posvetili smo se mukotrpnom radu, dvorani i onome što nas je u tom momentu moglo izvaditi", ističe Mulaomerović.

U bogatoj igračkoj karijeri nosio je dres četiri aktuelna euroligaša. Panatinaikosa, Olimpiajkosa, Anadolu Efesa i Real Madrida. Sa Panatanaikosom je osvojio titulu evropskog prvaka dok je sa Anadolu Efesom igrao na dva final-foura.

"Što se tiče Efesa to je apsolutno jedan od najboljih klubova za koji sam igrao, jedan od najdražih. Ostvario sam sjajne emocije tamo, dva final-foura, isti trener Ergin Ataman. Drago mi je što se moj Efes pretvorio u jednog giganta i bio je gigant. Ako mene pitate privatno to je jedan od predsjednika jedan od najboljih ljudi. Proveo sam sjajne godine tamo i meni je drago što su lideri i što tako autoritativno igraju i u turskom prvenstvu i u Eurolige. Apsolutno velika moja podrška i ovi ostali moji klubovi za koje sam igrao. Stvarno imam emocije prema njima. Pratim, stvarno pratim i što se mene tiče taj dio košarke je za mene vrh. Euroliga je dostigla jedan taj veliki nivo i s te strane i organizacijski i košarkaški i po svim elementima. Jedino što je problem što su prenatrpani. Biće zanimljivo. Ne treba otpisati ni 'Fener' sa Željkom Obradovićem, koji je uvijek nepredvidiv. Mogu potvrditi sa Panathinaikosom, bili smo u podređenom položaju, a osvojili smo Euroligu. Nikad ga ne bih, ako mene pitate, potcijenio i nikad isključio. Ako uhvate osmu poziciju i odu play-off mislim da će to biti dosta, dosta zanimljivo", zaključio je Mulaomerović.