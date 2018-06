Musa: Ekipi mogu donijeti energiju

Dolazak Džanana Muse u SAD izazvao je veliku pažnju domaćih medija, a nakon treninga u kampu Indijana Pejsersa je naglasio da je spreman za NBA ligu.

Dojučerašnji član Cedevite 21. juna će se pojaviti na NBA draftu, a do tada će trenirati u nekim od najboljih timova NBA lige.

"Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ovog procesa u kojem mogu još da napredujem. Znam da mogu donijeti energiju na terenu, prenijeti samopouzdanje i timski rad i dosta sigurnosti mojim saigračima. U svakom timu u kojem sam bio saigrači su me voljeli, tako da mislim da je to posebna stvar i da to moram donijeti i ovdje", istakao je Musa američkim novinarima, dodavši da mu veliku podršku pruža bh. košarkaš Jusuf Nurkić, koji mu je uputio nekoliko savjeta po dolasku u Ameriku.

Još je izjavio da mora dosta raditi na defanzivnom dijelu igre, a govorio je i o razlici između evropske i američke košarke.

"U Evropi se igra dosta sporije, dok se ovdje igra 'trči i pucaj' i mislim da je to najveća razlika", riječi su bh. košarkaša.