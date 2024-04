Musa demantovao poziv Partizana

Bek Real Madrida Džanan Musa (24) u razgovoru za hrvatski “Nacional” rekao je vezano za razne neistine da ne želi da demantuje svakog dana neke nove natpise o sebi.

Prije nekog vremena, proširila se informacija da je Partizan pozvao Musu da pređe u njihovu ekipu.

’’Znam šta je istina, tako da nemam ni energije, ni volje, ni želje objašnjavati nekome što se događa. Ljudi koji su sa mnom svakoga dana, moja porodica, znaju što se događa i to mi je najbitnije. Ljudi i mediji neka govore, svi znamo koliko tu ima neistina, a ja se svakoga dana fokusiram na to da budem što je moguće bolji i da napredujem. A sva ta pisanja ne mogu da zaustavim, tako da to neću ni raditi“, rekao je Musa.

Dodao je i vezano za eventualni povratak u NBA:

’’Ne znači da bih volio da se vratim. Postoje kontakti, ali ja sam usredsređen na sezonu s Real Madridom, da pokušamo da osvojimo dvije titule, što nam je cilj ove sezone. Poslije ćemo razmišljati o svemu ostalom“, prenosi ''Meridian sport''.

Ove sezone je Musa u ligaškom dijelu Evrolige prosječno bilježio 13,9 poena, 2,8 skokova i 2,2 asistencije.

