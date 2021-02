Muška i ženska bh. reprezentacija izborile plasman na Evrobasket

Košarka u BiH se vratila na velika vrata nakon što su muška i ženska reprezentacija BiH izborile plasman na Evropsko prvenstvo. Košarkaši će na smotri najboljih igrati nakon sedam, a košarkašice nakon duge 22 godine pauze.

Bosna i Hercegovina se našla u odabranom društvu s obzirom na to da je jedna od zemalja koja će na kontinentalnom takmičenju imati mušku i žensku selekciju. Osim BiH, još 11 zemalja će igrati na oba Evrobasketa, a to su: Španija, Francuska, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Turska, Italija, Grčka, Češka, Belgija i Rusija. Ovo predstavlja veliki uspjeh za bh. košarku i Košarkaški savez BiH, koji je umnogome pomogao ovom podvigu s obzirom na to da je u teškim vremenima usljed pandemije virusa korona organizovao dva "balon" turnira, po jedan za košarkaše i košarkašice.

Kada je u pitanju muški Evrobasket koji se igra naredne godine, po treći put u četiri zemlje (Njemačka, Češka, Gruzija, Italija), BiH je odigrala možda i najbolje kvalifikacije u istoriji. Završila je prva na tabeli ispred Grčke, Bugarske i Letonije, a na kraju je bila najbolja reprezentacije nakon tri "prozora" kvalifikacija u kojima su učešće uzele 32 selekcije. Puleni Vedrana Bosnića su, uz Izrael, ali bolju koš-razliku, jedini imali učinak od pet pobjeda i jednog poraza, što im je donijelo epitet najboljeg tima kvalifikacija. Bh. košarkaši će na EP biti jedna od četiri reprezentacije koje nisu igrale na prethodnom evropskom prvenstvu 2017. (Bugarska, Estonija, Nizozemska).

Bh. košarkaši su put ka Evrobasketu otvorili trijumfom u Rigi nad Letonijom (62:61), uslijedio je domaći poraz od Grčke (65:70), a potom četiri vezane pobjede u "balonima" u Sarajevu i Rigi nad Bugarskom (88:49), Letonijom (79:73), Grčkom (84:69) i u ponedjeljak ponovo nad Bugarima (80:61). Datum žrijeba za Evrobasket 2022. godine biće naknadno objavljen.

Možda i još veći podvig napravila je ženska reprezentacija koja je plasman na smotru najboljih Starog kontinenta, gdje će se naći 16 najboljih timova, izborila kao jedna od najboljih pet drugoplasiranih selekcija. "Zmajice" su sa skorom 5-1 završile iza Rusije (slabiji međusobni duel), a ispred Švajcarske i Estonije. Izabranice Gorana Loje su put ka EP otvorile odmah na startu kvalifikacija nakon one epske pobjede nad Rusijom u Orenburgu (70:69). Uslijedio je rutinski trijumf nad Švajcarskom (80:61), te onda "balon" u Sarajevu, gdje su savladale Estoniju (92:54) i bile poražene od Rusije (68:72). U posljednjem "balonu" su trijumfima nad Švajcarskom (67:62) i Estonijom (78:52) vizirale kartu na prvi Evrobasket poslije više od dvije decenije. Evropsko prvenstvo igra se ovoga ljeta u Španiji i Francuskoj (17. do 27. juna), dok je žrijeb grupa zakazan za 8. mart.

Litvancima posljednja viza slika kvalifikanti

Reprezentacija Litvanije posljednji je putnik na Evrobasket. Litvanci su nakon drame savladali Dansku sa 77:76 i tako izborili učešće na EP, baš kao i Estonija. Na EP će igrati: Izrael, Španija, Poljska, Italija, Rusija, Estonija, Belgija, Litvanije, Češka, Hrvatska, Nizozemska, Turska, Srbija, Gruzija, Finska, Ukrajina, Slovenija, Mađarska, Francuska, Velika Britanija, Crna Gora, BiH, Grčka i Bugarska.