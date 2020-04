NBA i WNBA će prodavati zaštitne maske, a svu zaradu donirati

Svih 30 NBA timova i 12 WNBA ekipa, udruženih s kompanijom Fanatics, početi će prodavati zaštitne maske za lice sa svojim logotipovima, a svu zaradu će donirati za pogođene pandemijom bolesti covid-19.

"Kao globalno društvo svi možemo odigrati ulogu u smanjenju uticaja pandemije izazvane virusom korona slijedeći preporuke za zaštitu nosa i usta dok se nalazimo u društvenom kontaktu. Kroz ponudu ovih novih proizvoda ljubitelji NBA i WNBA lige mogu slijediti te upute i pridružiti nam se u nastojanjima da pomognemo onima koji su direktno pogođeni bolešću covid-19", izjavila je predsjednica NBA-a za društvenu odgovornost i igračke programe Kejti Behrens prigodom objave o novoj inicijativi iz NBA.

Sav će prihod biti doniran organizacijama za sprečavanje gladi, "Feeding America" u Sjedinjenim Američkim Državama i "Second Harcest" u Kanadi, za one koji su najviše pogođeni širenjem zaraze virusom korona.

"Zahvalni smo za ovo partnerstvo između NBA, WNBA i Fanaticsa, koje će podržati naše banke hrane, a našim zaposlenima, volonterima i potrebitima omogućiti bolju zaštitu", rekla je izvršna potpredsjednica i glavna operativka organizacije "Feeding America" Keti Fičgerald, prenosi Hina.

"Ova podrška će nam pomoći da podijelimo dovoljno hrane i milione obroka Kanađanima u nadolazećim mjesecima", dodala je izvršna direktorica organizacije "Second Harvest" Lori Nikel.

NBA Face Coverings now available. All NBA proceeds from the sale of licensed face coverings will be donated to @FeedingAmerica and @SecondHarvestCA. NBA Store: https://t.co/1E0yzxDaDM WNBA Store: https://t.co/sDECwbZV9d pic.twitter.com/3VLPAWPR3W