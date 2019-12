NBA košarkaš zakucao u svoj koš

Njujork Niksi su sinoć prvi put ove sezone upisali uzastopnu pobjedu u NBA ligi, a slavili su na gostovanju kod Sakramento Kingsa rezultatom 103:101.

Niksi nakon ovog trijumfa imaju šest pobjeda i 20 poraza i s Atlantom i Klivlendom se nalaze na dnu Istočne konferencije.

Jedan zanimljiv detalj na ovoj utakmici privukao je pažnju Šakila Onila i sasvim sigurno će ući u konkurenciju za "Shaqtin' A Fool", emisiju u kojoj legendarni centar Lejkersa komentariše smiješne situacije na NBA parketima.

Naime, košarkaš Niksa Kevin Noks pokušao je uhvatiti jednu loptu na obruču, ali je na kraju zakucao u svoj koš, prenosi "Klix.ba".

Kevin, that was the wrong basket! #Shaqtin pic.twitter.com/rSz4zP5dGO