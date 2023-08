NBA kup: Jokić protiv Dončića

NBA liga je izvukla parove za kup takmičenje koje će se igrati u sezoni 2023/24.

NBA će pokrenuti svoj novi turnir tokom ove nadolazeće sezone, otkrivajući šampionat za koji se nadaju da će oduševiti navijače, igrače i timove.

Liga će prvi put dodijeliti trofej 9. decembra i proglasiti pobjednika turnira u kojem učestvuje 30 timova i isplatiti svakom igraču pobjedničkog tima čistih pola miliona dolara.

Turnir će se odvijati u dva dijela. Prvo će biti grupna faza u kojoj će svaki tim učestvovati, a zatim će se preći na nokaut fazu kada se broj timova smanji na samo osam.

NBA liga je objavila da su timovi već izvučeni i da su podijeljeni u sljedeće grupe:

Zapad A: Memfis Grizlisi, Finiks Sansi, Los Anđeles Lejkersi, Juta Džez i Portland Trejlblejzers

Zapad B: Denver Nagetsi, Los Anđeles Klipersi, Nju Orleans Pelikansi, Dalas Maveriksi, Hjuston Roketsi

Zapad C: Sakarmento Kingsi, Golden Stejt Voriorsi, Minesota Timbervulvsi, Oklahoma Siti Tanderi i San Antonio Sparsi

Istok A: Filadelfija Seventisiksersi, Atlanta Hoksi, Klivlend Kavalirsi, Detroit Pistonsi, Indijana Pejsersi

Istok B: Milvoki Baksi, Njujork Niksi, Majami Hit, Vašington Vizardsi, Šarlot Hornetsi

Istok C: Boston Seltiksi, Brukin Netsi, Toronto Reptorsi, Čikago Bulsi, Orlando Medžik

