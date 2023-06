NBA liga podijelila dirljive snimke: Jokićevo slavlje sa najmilijima (VIDEO)

Srpski as Nikola Jokić sa svojim najmilijima proslavio je osvajanje šampionskog prstena NBA lige.

Na krilima srpskog asa Nagetsi su savladali Majami 94:89 i poslije 4:1 u seriji prvi put u istoriji kluba stigli do titule šampiona najjače lige na svijetu.

Nakon meča u Bol areni u Denveru uslijedila je svečana ceremonija dodijele trofeja i veliko slavlje domaćeg tima.

Nikolina starija braća Nemanja i Strahinja, supruga Natalija i ćerkica Ognjena uživo su meč i nakon poslednjeg zvuka sirene proslavili veliki uspjeh sa srpskim asom.

Na tradicionalnom fotografisanju sa peharom, Nikolina ćerkica Ognjena bila je u centru pažnje.

Using dad’s trophy as drums The Jokic family pic.twitter.com/wmLVUCEIHs