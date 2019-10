NBA liga u šoku: Košarkašu Njujorka ubili i drugu sestru

Baltimorske ulice prepune nasilja odnijele su nedavno tri žrtve u pucnjavi, među kojima je bila Kioša Mur (22), sestra NBA igrača Redžija Buloka, koji je najveći dio svoje karijere proveo u Detroitu, a od ove sezone nastupa za Njujork Nikse.

Buloku je ovo druga takva tragedija u porodici, pošto mu je 2014. godine ubijena još jedna sestra, transrodna osoba Mia Henderson, koja je nasmrt izbodena, ali to ubistvo do danas nije rasvjetljeno.

Košarkaš, koji je zbog problema sa hernijom (operisan u julu) propustio uvodni dio sezone, poslije svega, smogao je snage da ispiše posljednje poruke sestrama na instagramu.

"Podbacio sam kao brat da vas zaštitim od strašnih ulica. Dva puta sam podbacio", napisao je Bulok, uz konstataciju da ništa više neće biti isto.

