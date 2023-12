NBA liga zavijena u crno: Preminuo čuveni košarkaš

U 53. godini preminuo je bivši NBA košarkaš, Erik Skot Montros, nakon duge borbe sa opakom bolešću.

Erik je ostavio veliki trag u Sjevernoj Karolini, s kojom je čak postao NCAA šampion prije tačno tri decenije.

Inače, njemu je u martu ove godine dijagnostikovan kancer, i na veliku žalost nije mogao da se izbori sa opakom bolešću.

Tužnu vijest potvrdila je njegova porodica, koja se oglasila saopštenjem i zamolila za privatnost u narednim danima.

With heavy hearts we bring you this update from the family of Eric Montross. Rest in peace Big E. : https://t.co/EgOjPTSh2B pic.twitter.com/V3TgxZDWPm