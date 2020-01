NBA mijenja format Ol-star meča u čast Kobija Brajanta

Čelni ljudi NBA lige odlučili su da promijene način brojanja poena na Ol-star utakmici, saopštili su mediji u SAD.

Ove godine Ol-star vikend biće održan u Čikagu od 14. do 16. februara, a utakmica svih zvijezda na programu je posljednjeg dana.

U čast tragično preminulog Kobija Brajanta, ali i svih koji su izgubili život u padu helikoptera 26. januara, NBA liga je spremila razne akcije.

Najveća promjena jeste mijenjanje formata Ol-star meča. Evo i o čemu se radi:

• Timovi Lebrona Džejmsa i Janisa Adetokumba nadigravaće se u tri četvrtine (po 12 minuta) i svaka četvrtina će početi od nule, odnosno rezultatom 0:0.

• Na početku četvrte četvrtine sabraće se rezultati iz prve, druge i treće dionice i poslije toga će se postaviti "konačan cilj poena".

• Kada se postavi "konačan cilj", odnosno onoliko poena koliko ekipa treba da postigne da bi pobijedila na meču, timovi će igrati do trenutka do kojeg jedan od dva tima ne postigne zacrtanu cifru. Vrijeme nije važno, posljednja četvrtina može da traje pet minuta, a može i 25, sve zavisi ko prvi stigne do cifre.

• Kako se postavlja konačan cilj/target? Kada se saberu poeni iz tri četvrtine, na taj broj će se dodati 24 poena u čast Kobija Brajant koji je u karijeri, pored osmice, nosio broj 24.

• Na primjer, ako rezultat poslije tri četvrtine bude 100:95, konačan cilj će biti 124 i prva ekipa koja dođe do tog broja postignutih poena pobijediće na Ol-star utakmice.

• Utakmica će imati i humanitarni karakter. Pobjednik svake od tri četvrtine dobiće 100.000 dolara, što znači da će ukupno 300.000 dolara biti donirano u humanitarne svrhe.

• Pobjednik Ol-star utakmice dobiće 200.000 dolara i doniraće takođe u humanitarne svrhe.

(B92.net)