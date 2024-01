NBA odlaže još jednu utakmicu zbog smrti Dejana Milojevića

Tragične vesti o smrti Dejana Milojevića pogodile su čitav košarkaški svijet, svi NBA mečevi prethodne noći započeti su minutom ćutanja, a ljudi iz svijeta sporta se oproštaju od legende srpskog sporta.

Prethodne noći odložena je utakmica Jute Džez i Golden Stejt Voriorsa, kluba u kom je Miloje radio kao asistent, a bord lige donio je odluku da se i naredni meč pomjeri.

Kako javlja Adrijan Vojnarovski pozivajući se na Atletik, duel Golden Stejta i Dalas Maveriksa takođe neće biti odigran u previđenom terminu, a novi datum će tek biti poznat.

Dejan Milojević je preminuo u srijedu od posljedica srčanog udara u Solt Lejk Sitiju, prenosi Telegraf.

The NBA is postponing Friday's Warriors-Mavericks game after the sudden death of Golden State assistant Dejan Milojevic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Warriors-Jazz was postponed Wednesday night following the tragic passing.