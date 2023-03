NBA poništila Adetokumbov tripl-dabl

​Čelnici NBA lige odlučili su da tripl-dabl košarkaša Milvokija Janisa Adetokumba proglase nevažećim, prenose izvori za ESPN.

Dvostruki MVP je do tripl-dabla u pobjedi nad Vašingtonom stigao nakon što je zabilježio skok pošto je namjerno promašio šut, sekund prije kraja meča.

Nakon što je zabilježio skok u odbrani, krenuo je u posljednji napad, ali pošto je meč rezultatski već bio riješen svi su stali.

Usporio je i Janis, ali je u posljednjim sekundima ipak došao do koša Vizardsa, namjerno promašio i uhvatio loptu za deseti skok na meču.

Kako prenosi novinar Zek Lou, prema pravilima lige kako bi se šut smatrao važećim, igrač mora da ima namjeru da postigne koš. Stoga u zvaničnu statistiku neće ući niti pokušaj šuta niti skok.

"Razmišljao sam da postignem koš, ali sam osjetio da je u takvim situacijama najbolje zadržati loptu. Ali da, trudim se da igram pametno i na neki način sam 'ukrao' jedan", objasnio je Adetokumbo ovu situaciju.

The league has rescinded Giannis Antetokounmpo's 10th rebound last night, per @ZachLowe_NBA pic.twitter.com/MT7WpyhPwe