NBA priznao: Lejkersi oštećeni protiv Nagetsa (FOTO/VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su oštećeni u duelu protiv Denver Nagetsa i Nikole Jokića.

Nagetsi su došli do pobjede u posljednjim sekundama meča, uz zvuk sirene je pogodio Džamal Marej za 101:99.

Ipak, digla se velika "prašina" pošto su Lejkersi smatrali da su oštećeni na tom meču, a na kraju se ispostavilo da su bili u pravu.

Dvije sudijske greške su uticale na tok meča, a Lebron Džejms je iskazao nezadovoljstvo i tokom utakmice, piše B92.

Just one incorrect call on the L2M report last night. Nikola Jokic should have been called for Defensive 3 seconds. The foul that LeBron James was hoping to draw with under 50 seconds left was deemed a “Correct Non-Call” due to marginal contact. pic.twitter.com/F3I0wn7QKK