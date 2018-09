NBA se po pravilima približava Evropi

Upravni odbor NBA lige jednoglasno je izglasao nova pravila za sezonu 2018/2019.

Kao što je ESPN najavio prije nekih mjesec dana došlo je do tri promjene – kraći sat, promjena nesportskog faula i ponašanja.

Kada je riječ o satu, on će se vratiti na 14 sekundi u tri scenarija: poslije ofanzivnog soka; kada dođe do faula od lopte, odnosno kada igrač promaši šut, a njegov saigrač bude fauliran, a da nije imao posjed; ili kada tim u napadu dobije posjed nakon što je lopta završila van igre poslije promašenog šuta.

Prethodno u NBA ligi štoperica se vraćala na 24 sekunde i dobijao se novi napad, međutim sada će u NBA biti kao u Evropi.

Da se po pravilima približavaju Evropi, govori promjena nesportskog faula. U NBA nije često da se pravi faul na sredini terena kako bi se presjekla kontra, međutim kada se to dešavalo dosuđivao se običan faul.

Arbitri u NBA nisu sankcionisali faul kao nesportski ni kada protvnik s leđa faulira igrača koji ima čist put ka košu. Sada se to mijenja. Gotovo kao u Evropi dosuđivaće se nesportski faulovi, pošto neće biti dozvoljeno tolika "sječa" igre.

Posljednje pravilo važi za nesportsko ponašanje, odnosno verbalne ili fizičke obračune.

Gledaće se usporeni snimak kako bi se vidjelo da li je došlo do "nesportskog akta" i ako jeste da se onda odrede odgovarajuće kazne za igrače ili trenere koji su učestvovali u međusobnom sukobu, sa sudijom ili sa navijačima.

The NBA Board of Governors today unanimously approved rules changes in advance of the 2018-19 season. This includes a simplification of the clear path foul rule. To view examples of the clear path foul rule simplification, see the video below. pic.twitter.com/HQjJCqK5rv