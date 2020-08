NBA suspendovala Adetokumba

Čelnici NBA lige odlučili su da suspenduju Janisa Adetokumba zbog nesportskog poteza na meču protiv Vašington Vizardsa.

Aktuelni MVP lige udario je glavom u lice Morica Vagnera i zbog toga će propustiti narednu utakmicu, te će biti spreman za plej-of.

Adetokumbo je dobro prošao jer je zaista neprimjereno postupio i može da bude srećan što će biti slobodan za doigravanje, prenosi "B92".

Giannis loses his cool and will surely get tossed here. pic.twitter.com/xA3zG474MK